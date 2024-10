Conductores de ‘Chisme No Like’ explotan contra René Franco por entrevista con Adrián Marcelo: “Mam...”

La reciente entrevista entre el conductor René Franco y el polémico influencer y comediante, Adrián Marcelo, generó un gran revuelo en redes sociales. Principalmente, desde que se especuló que dicha plática no saldría a la luz, por decisión del regio. Sin embargo, el comunicador calmó a cibernautas después de que aseguró que este audiovisual saldría después del 14 de octubre.

Finalmente, el programa de YouTube ‘La taquilla’ se estrenó. Dicha conversación entre ambos personajes tomó un giro tenso debido a una serie de comentarios y diferencias en sus puntos de vista con respecto al contenido en las plataformas digitales y la industria de la televisión.

Adrián Marcelo y René Franco / Captura de pantalla: La taquilla

Critican a René Franco por polémica entrevista con Adrián Marcelo

Si bien, la conversación radicó principalmente en la polémica participación del regio en ‘La casa de los famosos México’. Recordemos que protagonizó fuertes encontronazos con Gala Montes y Arath de la Torre. Lo que lo llevó a desertar de la competencia.

El periodista, conocido por sus comentarios sin filtro, hizo una serie de observaciones que incomodaron a Adrián, quien respondió de manera directa e incluso confrontativa en algunos momentos.

Gala y Adrián Marcelo / Twitter

Lo anterior generó total conversación entre usuarios. La mayoría indicó que René ni siquiera dejó hablar al famoso. Lo tacharon de “ególatra” por solo defender su postura. Incluso, el mismo creador de contenido comentó que la experiencia no resultó del todo positiva.

Recordemos que, durante una charla en el canal de YouTube ‘Conversaciones’, conducido por Fernando Suárez Serna, Marcelo mencionó que el tono de la entrevista con Franco no se desarrolló como él esperaba. Mientras Adrián suele moverse con espontaneidad en las redes sociales, René intentó mantener un formato más tradicional y televisivo.

“Parecía un intento para convencerme de que estoy hecho para la tele, porque así no es la tele… No me vas a decir cómo hacer internet, al menos a mí, y televisión... cuando vengo de ser el participante mejor pagado de un reality, no un penalista, si supieras mucho de tele, tal vez el que estaría dentro serías tú y no yo”, dijo Adrián.

Adrián Marcelo / Captura de pantalla

¿Qué le dijeron Javier Ceriani y Elisa Beristain a René Franco?

Ahora, René Franco dio de qué hablar nuevamente, pero por la incómoda entrevista que tuvo con Elisa Beristain y Javier Ceriani, afamados conductores de ‘Chisme no like’. ¡Le dijeron de todo!

En la más reciente transmisión del programa de YouTube, René fue el más reciente invitado para hablar de sus más recientes escándalos. Desde que se sentó, Elisa y Javier hicieron comentarios de su físico, así como de su matrimonio fallido.

Aunque Franco contestó sarcástico y un poco seco, Ceriani y Beristain manifestaron su total decepción por la entrevista que le hizo a Adrián Marcelo. Pese a que la conductora lo calificó como uno de los periodistas más “inteligentes” de la industria, subrayó que, muchas veces, es “grosero” y “prepotente”. Por esta razón, ha sido blanco de malos comentarios en la red.

YT: Chisme no like

No obstante, el comunicador dijo que las críticas “no le importan”. Reveló que cuando hace una entrevista no la vuelve a ver. A lo que Elisa le respondió: “Eres un mam…”.

Por su parte, Javier también expresó su contundente postura: “Hablas mucho, un entrevistador no puede hablar tanto. Tiene que escuchar. Esa es mi crítica. Fuiste muy protagonista”.

René Franco y Adrián Marcelo / Facebook

René Franco defiende su entrevista con Adrián Marcelo

Al escuchar los contundentes comentarios de los conductores de ‘CNL’, René no paró de defender su perspectiva en cuanto a su charla con Adrián Marcelo.

“No quería que Adrián Marcelo me atrapara en su juego de dobles cosas, entonces, uno, cuando me dice: ‘Yo solo quería juntar a la familia mexicana los domingos’. Le dije: ‘No digas mama..’, porque realmente ese es su juego”. René Franco

Sin embargo, los ataques no pararon. Elisa Beristain leyó, en vivo, las fuertes críticas de la caja de comentarios hacia René, pero él no flaqueó y mantuvo su postura de sostener una conversación amena con los conductores de ‘Chisme no Like’.

Así fue el momento: