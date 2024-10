Martha Figueroa teme a Cynthia Klitbo tras polémica con Laura Zapata

Hace unos días, durante una emisión del programa Con permiso, conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, salió a relucir el tenso enfrentamiento entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata, que tuvo lugar en el show Secreto de villanas 3.

La disputa llamó la atención por el intercambio de acusaciones entre ambas actrices, haciendo evidente la tensión que existía entre ellas.

Cynthia Klitbo, visiblemente molesta, durante las grabaciones del programa Secreto de villanas 3 varias hojas con capturas de pantalla de tuits supuestamente publicados por Zapata, en los que, según Klitbo, se le hacía referencia de manera despectiva.

“Laura, tú publicaste un tuit donde me dijiste que soy drog…, pasti… y alcoh…”, le reclamó Klitbo mientras mostraba las pruebas. Además, con firmeza agregó: “Si algo tienes que decirme, me lo dices en la cara”, lo que intensificó el ambiente en el set y generó una reacción inmediata en redes sociales y televidentes.

Cynthia Klitbo y Laura Zapata / Redes sociales

Laura Zapata responde con dureza

Lejos de permanecer en silencio, Laura Zapata no dudó en contestar con contundencia las acusaciones de Cynthia Klitbo. La actriz negó rotundamente las afirmaciones de Klitbo, asegurando que nunca se refirió a ella en los términos que se le imputaban.

Además, aprovechó la situación para lanzar duras críticas contra Cynthia, recordando algunos de los escándalos mediáticos en los que Klitbo se ha visto envuelta en el pasado.

Zapata, conocida por su carácter fuerte y directo, no dejó que el enfrentamiento terminara sin antes marcar su postura, haciendo evidente que no cedería ante las acusaciones. Este cruce entre ambas actrices ha continuado resonando tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde los seguidores de ambas han opinado sobre el conflicto.

Laura Zapata canceló reconciliación / Instagram: @laurazapataoficial

Martha Figueroa confiesa temor a Cynthia Klitbo

Durante la discusión del tema en Con permiso, Martha Figueroa expresó abiertamente su temor hacia Cynthia Klitbo, asegurando que no se atrevería a pelear con ella.

“Yo nunca en la vida me quiero pelear con Cynthia. Me da terror Cynthia Klitbo, nunca me pelearía con ella”, confesó Figueroa.

La conductora hizo énfasis en el fuerte carácter de la actriz, describiéndola como “bravísima”. Este comentario surgió a raíz de la rememoración del enfrentamiento entre Klitbo y Zapata.

Por su parte, Juan José Origel, también conocido como Pepillo, se sumó a la conversación al señalar que él consideraba a Laura Zapata una amiga, pero insinuó que su relación con ella no era tan cercana como pensaba: “Zapata yo también creía que era muy amiga y no mira”, comentó Origel.

