Juan Osorio arremete contra Sian Chiong: “Ni siquiera sé si es actor”

El productor de televisión Juan Osorio, una de las figuras más influyentes de Televisa, ha vuelto a generar polémica al hablar sobre Sian Chiong, quien fue uno de los participantes más polémicos de La casa de los famosos México. Osorio no solo rechazó la idea de incluir a Chiong en sus futuras producciones, sino que también puso en duda su habilidad como actor.

“Conmigo no, hay cosas que no pienso que se deben hacer y se deben respetar. No sé ni siquiera si es actor”, declaró Osorio en una entrevista reciente, reafirmando su postura tras los polémicos comportamientos del cubano dentro del reality show.

Juan Osorio

Las razones detrás del rechazo de Osorio a Sian Chiong

El descontento de Juan Osorio con Sian Chiong no es reciente. A mediados de septiembre, el productor fue contundente al manifestar que no le daría trabajo debido a un incidente que involucró al cubano escupiendo comida durante su estancia en el reality. Osorio dejó claro que este tipo de comportamientos no tienen cabida en la industria del entretenimiento.

“No puedes tener a un cubano que escupe la comida y viene a burlarse de los mexicanos”, afirmó Osorio, haciendo referencia directa a Sian. A pesar de que Chiong ha negado en varias ocasiones haber escupido la comida, Osorio se mantiene firme en su decisión de no incluirlo en sus proyectos.

Juan Osorio

Sian Chiong responde a las acusaciones

Ante las declaraciones de Juan Osorio, Sian Chiong no tardó en dar su versión. En una entrevista con Shanik Berman, el actor cubano negó rotundamente haber escupido la comida, desmintiendo las acusaciones que han circulado desde su participación en La casa de los famosos México.

“Juan para nada, ¿cómo crees? Nunca escupí a la comida”, expresó Chiong al ser confrontado por los comentarios del productor. A pesar de su defensa, el daño parece estar hecho, y la reputación de Chiong ha quedado en entredicho en la industria televisiva mexicana.

Sian Chiong no es el único que ha caído en la lista negra de Juan Osorio. El productor también expresó su descontento con otros participantes de La casa de los famosos México, como Agustín Fernández, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta.

“A tres de ellos no los soporto: Sian, el cubano; Adrián, el regiomontano; y Ricardo, el gay”, mencionó Osorio en una entrevista previa, haciendo referencia a lo que él considera un mal comportamiento hacia las mujeres durante el programa.

Juan Osorio se niega a trabajar con Sian Chiong

A pesar de los esfuerzos de Sian Chiong por limpiar su nombre, el futuro del actor en Televisa parece incierto, al menos bajo la tutela de Juan Osorio. El productor dejó en claro que prefiere dar oportunidades a los actores formados en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, quienes han pasado años preparándose para la industria.

“Creo que hay que darle oportunidad a los actores que han estudiado en el CEA, que han estado tres años ahí, que han hecho un gran esfuerzo. Ese es el objetivo del CEA”, concluyó Osorio, reafirmando su compromiso con los talentos que han pasado por una formación académica formal.

Con estas declaraciones, queda claro que el escándalo que rodea a Sian Chiong y su participación en La casa de los famosos México sigue afectando su carrera, y la posibilidad de trabajar con uno de los productores más importantes de la televisión mexicana parece cada vez más lejana.

