William Levy rompe el silencio sobre su divorcio de Elizabeth Gutiérrez y se defiende:"He sido un gran padre”

En una reciente entrevista con Jordi Martín en ‘El gordo y la flaca (Univisión), William Levy rompió el silencio sobre su polémica separación de Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos. El actor cubano se defendió de las serias acusaciones que han surgido en su contra, afirmando que han sido “muy graves” y que está considerando acciones legales contra quienes lo han difamado.

Durante la conversación, Levy habló sobre el escándalo que rodeó su ruptura, incluido el incidente en el que una patrulla acudió a su casa debido a un supuesto altercado doméstico. Se aseguró que él había empujado a su hija para evitar que descubriera que estaba con otra mujer, así como acusaciones de que había maltratado a Elizabeth. Sobre dichas acusaciones, el cubano afirmó que son “mentiras”.

“Hermano, es triste. Primero que nada, si hubiera estado con alguien, estaba en todo mi derecho, porque ya estábamos separados. No vivíamos juntos. En segunda, jamás expondría a mi hija de una forma en la que me encuentra con otra en el acto, nunca... Esas son difamaciones muy graves, que yo golpeo a mis hijos, que yo a Elizabeth la encarcelé.” William Levy

Levy destacó su compromiso como padre: “He sido un gran padre y el tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor. A mis hijos les he proporcionado una educación increíble, mucho más de lo que ella y yo tuvimos”.

Sin embargo, insinuó que no siempre sintió la misma reciprocidad de parte de Elizabeth:

Elizabeth Gutiérrez afuera de casa con William Levy hablando con policías. / Captura de pantalla/Instagram: @elgordoylaflaca

“Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales si no amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mi me faltan, y me han faltado todos estos años”. Elizabeth Gutiérrez

Sobre su relación actual con Elizabeth, Levy aseguró que mantienen comunicación en asuntos relacionados con sus hijos y que tiene un buen vínculo con ellos: “Tengo una buena relación con mis hijos, gracias a Dios, no es como han dicho por ahí”. También reveló que está trabajando en una película junto a su hija.

William Levy revela que demandará a Elizabeth Gutiérrez por difamación

Al respecto de las acusaciones, Levy confirmó que está tomando acciones legales contra quienes lo han difamado:

“Yo estoy actuando, todo muy tranquilo, muy a su tiempo. Ya más adelante la gente va a saber poco a poco cuando le empiecen a llegar sus notas y sus avisos de dónde tienen que ir a corte, pues ahí nos vemos”. William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy / Archivo TVNotas

William Levy defiende su paternidad

El actor cubano también tomó un momento para abordar las críticas que ha recibido acerca de su papel como padre. “Yo puedo tener errores, como todo ser humano, pero como padre no me van a encontrar ni uno solo. Yo soy un gran padre y me siento muy orgulloso de lo que he logrado ser como padre”, afirmó Levy. Su defensa de su paternidad es un claro mensaje a aquellos que han intentado difamar su imagen familiar.

Mensaje William Levy / Instagram

¿William Levy está soltero?

William Levy aseguró que no se cierra a la posibilidad del amor y está abierto a conocer a alguien que lo valore. Sin embargo, dejó claro que, por el momento, no tiene pareja y que, cuando eso cambie, sus hijos serán los primeros en enterarse.

“Ahora soy soltero, ¿por qué no darme la oportunidad de conocer a alguien que me sepa valorar? Me gusta salir a cenar con personas, y no veo nada de malo en eso, pero actualmente no tengo novia. Hay quienes especulan sobre mi vida amorosa y están desinformados. Te prometo que cuando tenga una pareja, seré el primero en compartirlo, y mis hijos lo sabrán antes que nadie. No estoy buscando una relación en este momento; estoy enfocado en mi trabajo y en mis hijos”, concluyó William Levy.

