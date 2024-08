Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno regresan como pareja: ¿Revivió el amor entre ellos?

Hace unos meses, Cynthia Klitbo acaparó los titulares al confesar que el gran amor de su vida es nada más y nada menos que el galán de telenovelas Francisco Gattorno.

Después de esta declaración, los actores se reencontraron. Así lo dieron a conocer con una fotografía compartida por Klitbo, tomada durante la fiesta de cumpleaños de Pedro Sicard.

Este encuentro probablemente no fue incómodo. Recordemos que ambos han mencionado que, aunque su matrimonio no funcionó, mantienen una buena amistad.

Recientemente, Francisco Gattorno concedió una entrevista a la periodista Matilde Obregón, donde habló sobre su romance con Cynthia Klitbo. Sorprendentemente, reveló que considera ese matrimonio un error.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno volverán a ser pareja, pero esta vez en la ficción, en la novela ‘Amor amargo’, producida por Pedro Ortíz de Pinedo. Este melodrama contará con un elenco estelar que incluye a Andrés Palacios, Daniela Romo, Ane Belena, Cynthia Klitbo, Francisco Gattorno, Martha Julia, Beatriz Moreno, Adalberto Parra, Alejandro Ávila, entre otros.

Lo que más ha llamado la atención es que, a pesar de que han pasado muchos años desde que Cynthia y Francisco terminaron su relación, ahora volverán a estar juntos en la novela. Klitbo compartió sus sentimientos sobre esta colaboración.

Por otra parte, Cynthia también habló ante las cámaras del programa sobre si se dará nuevamente una oportunidad en el amor, ya que lleva algunos meses soltera. Al respecto, la actriz comentó:

Cynthia Klitbo

“La fábrica no cierra porque se echa a perder y luego los engranajes se atoran y es una bronca, pero no. Fíjate que no tengo novio ahorita. Yo creo que ya no me gusta tener novio, porque yo ando del tingo al tango. Me gusta mi trabajo y la verdad es que no ha aparecido alguien así como que me llame la atención como para ya emparentarnos”.