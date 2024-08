Litzy confirma que tiene una relación amorosa con el chef Poncho Cadena tras su paso por MasterChef Celebrity

Fue a principios del mes de junio que tu revista TVNotas te dio a conocer en exclusiva que el chef Poncho Cadena y Litzy habían comenzado una relación amorosa luego de haberse conocido en el programa de TV Azteca, MasterChef Celebrity.

En dicha publicación pudimos hablar con una persona cercana a la producción que nos contó que entre la cantante y el chef hubo “un clic” instantáneo en la cocina más famosa de México. Incluso, nos reveló que, luego que acabó el reality, “se siguieron viendo y cada vez es más frecuente encontrarlos juntos en eventos”.

Aunque ambos querían ser muy discretos con su relación, ambos se hacían presentes en sus redes sociales con reacciones a sus publicaciones.

En su reciente aparición en el programa de YouTube de Karla Díaz, Pinky promise, Litzy, conocida por su participación en MasterChef Celebrity, reveló emocionada que encontró el amor junto al chef Poncho Cadena.

Durante el programa, que también contó con la presencia de otros exparticipantes del reality, como Rossana Nájera, Ferka y Harold Azuara, Litzy compartió su experiencia en la famosa cocina y cómo surgió su relación con Cadena.

La cantante y actriz explicó que durante el programa no podían interactuar mucho con los chefs debido a las reglas del contrato.

“Nosotros ahí, pues no podíamos convivir mucho con los chefs porque, pues no, no se puede en realidad. Como regla, por contrato, exacto. No pueden convivir con nosotros, ni nos pueden dar consejos, ni dar clases ni nada de eso”.