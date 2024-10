Leticia Calderon enciende las alarmas: Su salud preocupa a los fanáticos

La actriz mexicana Leticia Calderón ha generado preocupación entre sus seguidores tras publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que se le ve usando una mascarilla de oxígeno.

La imagen, que rápidamente encendió las alarmas entre sus fans, plantea dudas sobre su estado de salud, ya que en semanas recientes también ha estado luchando con otros problemas físicos.

Desde hace un tiempo, Calderón ha sido vista en varios eventos con el pie vendado, lo que despertó inquietudes. En una entrevista para el programa ‘De primera mano’, la actriz explicó que todo se debe a una caída que sufrió hace varios meses durante un viaje a Japón. “Me caí hace tiempo en un viaje, en Japón, y sigo mal”, comentó la estrella de telenovelas.

Según detalló, la caída ocurrió en marzo en Hiroshima, cuando se disponía a entrar a un museo, y desde entonces, no ha logrado recuperarse completamente. “El doctor me volvió a enviar la venda elástica, unas pomadas y unos ejercicios, pero no me curo”, explicó Calderón, quien manifestó que el problema parece estar en su tendón, ya que las radiografías descartaron una fractura o un esguince.

Leticia comparte foto con mascarilla de oxígeno

El reciente post de Leticia Calderón, donde aparece con una mascarilla de oxígeno, ha generado preocupación entre sus seguidores. Aunque la actriz no ofreció muchos detalles sobre el motivo exacto de su malestar, sí escribió: “Aún sintiéndome mal. Estoy siguiendo mi plan alimenticio”, lo que despertó aún más curiosidad sobre su estado de salud actual.

Los fanáticos rápidamente llenaron la publicación con mensajes de apoyo y buenos deseos para la actriz: “Señorona, que Dios te recupere pronto tu salud”, “Qué pasó. Espero no sea nada grave. Pronta recuperación, guapa” y “Dios mío, tú eres el médico por excelencia, limpia las vías respiratorias de Leticia Calderón y devuélvele su salud”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Si bien Leticia Calderón no ha dado más detalles sobre su condición actual, muchos se preguntan si podría estar relacionado con los problemas que tuvo en 2021, cuando contrajo Covid-19. En ese entonces, la actriz sufrió complicaciones pulmonares que derivaron en neumonía, y durante ese periodo, tuvo que usar oxígeno en varias ocasiones debido a la baja saturación.

A pesar de esas dificultades, con el tiempo fue recuperando su bienestar y se enfocó en ejercicios para reforzar sus pulmones. “Estoy haciendo ejercicios para reforzar los pulmones. Todavía no me dejan hacer ejercicio. Estoy alimentándome bien, tomando vitaminas y sólo una medicina para la tos”, compartió en ese momento.

¿Por qué está usando mascarilla de oxígeno?

Por ahora, no está claro si el actual uso de la mascarilla de oxígeno está relacionado con las secuelas de Covid-19 o si se trata de una nueva complicación de salud. Lo que sí es evidente es que la actriz no ha dejado de cuidar su alimentación y de seguir las recomendaciones médicas. La incertidumbre sigue latente entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

Leticia Calderón, reconocida por sus exitosas participaciones en telenovelas, sigue demostrando una gran fortaleza y disposición para seguir adelante a pesar de los retos que enfrenta. Aunque su recuperación ha sido más lenta de lo esperado, sus fans confían en que pronto pueda dejar atrás estos problemas de salud y continuar con su carrera.

