¿Violeta Isfel trata mal a los fans? Maquillista a la que le negó un saludo rompe el silencio: “Sentí feo”

Violeta Isfel ha sido objeto de críticas y burlas en los últimos días. Esto, después de que Gustavo Adolfo Infante exhibiera que, presuntamente, la actriz se negó a tomarse una foto y enviarle un saludo para el familiar de una maquillista del programa ‘De primera mano’, donde asistió recientemente para promocionar un proyecto.

De acuerdo con el periodista, la protagonista de ‘Atrévete a soñar’ le dijo a la colaboradora que visitara su Instagram, ya que allí encontraría el enlace para saber cuánto cobra por ese “servicio”.

Luego de que la noticia se hiciera viral, un creador de contenido compartió un audio atribuido a la actriz, en el cual ella se defiende de este señalamiento.

La actriz Violeta Isfel / Instagram.

¿Violeta Isfel cobra por enviar saludos y tomarse fotos con los fans?

En dicha grabación, la joven no solo niega cobrar por fotos, también deja ver que no le interesan las críticas, asegurando que las personas son libres de creer en lo que quieran.

“Otro que se deja llevar por chismes y mentiras, no bueno, qué horror. Pues mira, eso que dice Gustavo Adolfo Infante no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía, jamás. Si, para ti, su palabra es ley, pues, qué te digo. Yo no soy la persona que él dice, pero si tú lo quieres creer así, está bien”, habría expresado la famosa.

Aunado a esto, Isfel quitó la opción de cobro en su cuenta empresarial de WhatsApp para recibir un saludo especializado, que aparece en Instagram.

Por otra parte, su hermana, Krisna Isfel, confirmó que la actriz sí cobra por saludos, pero no por fotos. También tachó a Gustavo Adolfo Infante de “amarillista” y “chismoso”.

¿Violeta Isfel miente y trata mal a sus fans?

A raíz de las declaraciones emitidas por las hermanas Isfel, el periodista compartió el testimonio de la maquillista a la que Violeta le habría negado una foto y un saludo para su familiar.

La mujer, identificada como Lildey Ramírez, reafirmó su testimonio y admitió haberse sentido sorprendida por la actitud de la famosa, pues la tenía en otro concepto.

“Le estaban quitando el micrófono y le pedí el saludito para mi sobrina y me dijo, ‘tienes que ir a mi Instagram y meter tus datos’. Sentí feo, no me esperaba esa respuesta, sentí feo”, indicó en un video compartido en las redes sociales de ‘De primera mano’.

En dicho clip, Gustavo señaló que una persona le contó lo que Violeta le habría hecho a la maquillista, revelando que, presuntamente, la también cantante se comportó de la misma manera con otras dos chicas que hacen el servicio social en la televisora.

Para finalizar, el periodista le preguntó a Ramírez si estaba mintiendo: “No es mentira, así fue”, dijo la empleada de manera tajante.

¿Violeta Isfel quiere limpiar su imagen?

Desde que la polémica se desató, se ha reportado que Violeta Isfel ha estado más cerca de sus fanáticos e incluso se toma fotos gratis con ellos. Durante su más reciente visita a Puebla para promocionar su obra ‘Caperucita roja’, se le vio conviviendo con sus seguidores en las calles de aquel estado.

En redes sociales, también han surgido videos en los que tiene una breve plática con sus fans, a quienes invita a ver la puesta en escena.

Todo esto causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos la defendieron, muchos aseguran que solo lo hizo para poder “limpiar su imagen”. Y es que, hace poco, también salió el testimonio de un creador de contenido que sostiene que la famosa también cobraría por las entrevistas en televisión.

