Hijo de Lety Calderón se fue de la casa; su hermano le manda mensaje

Lety Calderón es conocida por su lucha y empeño en sacar adelante a sus hijos con amor y dedicación, pero como toda mamá ahora está enfrentando el sentimiento de verlos volar con sus propias alas.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz dijo que su hijo menor, Carlo, está viviendo en Canadá haciendo realidad uno de los sueños que Lety tenía de joven: Ir a estudiar al extranjero.

Calderón mencionó que el joven se fue por unos meses a Canadá para estudiar inglés y francés.

Sin embargo, quien está afectado por su ausencia es su hermano Luciano, quien con mucha ternura le mandó un mensaje: “Extraño a una persona que está en Canadá y espero que me vea. Extraño mucho a mi hermano, la verdad es que me hace mucha falta, y lo quiero mucho. Gracias a él soy una gran persona”, comentó.

Según la actriz, Carlo regresará a México en diciembre luego de vivir la experiencia de estudiar fuera del país.

Hijo de Lety Calderón se independizará sin sombra

La ausencia de su hijo Carlo no es la única que Lety Calderón enfrentará, también su hijo Luciano se independizará próximamente.

Luciano se va a independizar / Instagram

Desde hace un año, la actriz contó que ya tenía el departamento donde el joven desea vivir solo. Sin embargo, a diferencia de lo que suele ocurrir con las personas con Síndrome de Down, Luciano no quiere vivir con “sombra”. Así se le llama comúnmente a las personas que supervisan a un grupo de tres personas con Síndrome de Down que viven juntos.

Luciano está muy emocionado de vivir su independencia y próximamente la actriz comenzará la mudanza para que su hijo pueda realizarse ahí luego de equipar el departamento durante casi un año.

