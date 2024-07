Leticia Calderón estaría dispuesta a vacacionar con su ex y Yadhira Carrillo: “No soy una mujer rencorosa”

En el pasado, se especuló que Juan Collado había engañado a Leticia Calderón con Yadhira Carrillo, lo que provocó el fin de su relación en 2004 en muy malos términos. A pesar de que Yadhira Carrillo siempre defendió haber empezado a salir con Juan Collado después de su separación de Calderón, la actriz de Esmeralda afirmó varias veces que tenía pruebas de que esta relación existió cuando aún estaba con ella.

Sin embargo, para Leticia el pasado quedó atrás y ahora revela cómo ha sido el reencuentro de sus hijos con su padre. Tras salir de prisión, Juan Collado se ha acercado a sus hijos después de veinte años de ausencia en sus vidas. La actriz aseguró que sus hijos están de vacaciones con su papá: “Toda la vida busqué eso. Toda la vida, después de 20 años esperando, era obvio que se tenía que dar y estoy muy contenta”.

La actriz participa en la nueva telenovela ‘Mi amor sin tiempo’. / Instagram: @miamorsintiempo

Leticia Calderón estaría dispuesta a vacacionar junto a su ex y su esposa Yadhira Carrillo

Incluso, Leticia Calderón no descarta la posibilidad de irse de vacaciones con su ex, Yadhira Carrillo, y sus hijos, considerando que esta sana convivencia es beneficiosa para sus hijos.

“Si me invitan, sí, ¿por qué no? Pero que me paguen”, dijo entre broma y agregó: “Por supuesto que sí agarro mi avión o me voy y no pasa nada, porque siempre he demostrado que se puede. Sé que para muchas personas es difícil y dicen, ‘¿cómo va a compartir con el ex y con la esposa?’ Yo conozco muchas personas que sí, igual no son las mejores amigas, pero hay mucho respeto. Hay una esposa, pero yo soy la madre de sus hijos”.

Desde el principio de su relación, Juan N y Yadhira Carrillo han estado en el escarnio público / Archivo TVNotas

Así han sido sus encuentros con Yadhira Carrillo

La actriz de Mi amor sin tiempo también habló de su relación con la actriz Yadhira Carrillo. Confirmó que, si bien no son amigas, existe una relación cordial debido a que por Juan Collado han tenido que encontrarse. De hecho, cuando el abogado tuvo problemas de salud, coincidieron en el hospital.

“Cuando estuvo en el hospital, estuvimos conviviendo varios días, varios meses. Mi hijo le cantó a mi papá y estaba ella diciéndome ‘qué lindos tus hijos, se ve que te adoran y te aman’”. Leticia Calderón

La actriz dejó en claro que no necesita de una fecha en especial para recibir amor y apoyo por parte de su esposo / Instagram: @yadhira_carrillo

Leticia Calderón concluyó: “Ya lo pasado, pasado. No soy una mujer rencorosa. Yo quiero que mis hijos convivan con su padre, y si para eso va a estar él y voy a estar yo, que así sea. Lo hago por mis hijos”.

