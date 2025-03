Leticia Calderón y su hijo Luciano se dan un emotivo abrazo en vivo: “Gracias por ser una gran mamá" VIDEO

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, la actriz Leticia Calderón compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo mayor, Luciano, quien a sus 21 años se ha convertido en su mayor orgullo y fuente de aprendizaje.

“Siempre orgullosa de ti. Una madre imperfecta para un ser humano perfecto. Te amo”, escribió Calderón en una publicación que refleja el amor incondicional que siente por su hijo.

Durante su visita al programa ‘Sale el sol’, la actriz abrió su corazón y habló sobre los desafíos y enseñanzas que ha vivido al tener un hijo con Síndrome de Down. Con sinceridad, confesó que al inicio sintió miedo, lloró y se cuestionó muchas cosas, pero con el tiempo entendió que la mayor recompensa ha sido el amor y la felicidad que Luciano le ha dado.

Checa: ¡Lety Calderón quiere llevar a Luciano al ‘table dance’ por su cumpleaños! y se le van encima

Leticia Calderón y su hijo Luciano, sonrientes. / Instagram: @letycalderon79

Leticia Calderón aconseja a padres que tienen hijos con Síndrome de Down

Para aquellos padres que recientemente han recibido el diagnóstico de que su hijo tiene Síndrome de Down, Leticia compartió un consejo lleno de esperanza:

“Amen a sus hijos. No tengan miedo, porque la recompensa es brutal”. También enfatizó la importancia de vivir el duelo y aceptar la realidad, asegurando que después de esa etapa, la vida sigue y el amor florece de una manera extraordinaria.

“Me siento orgullosa de que Luciano me haya elegido como su mamá y me permita aprender de él cada día. Sentir su amor, su valor y su fortaleza ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida”, expresó la actriz conmovida.

A lo largo de los años, Leticia ha criado a su hijo con firmeza y amor, le ha permitido desarrollarse con independencia y responsabilidad. “Lo he tratado como lo que es: un gran ser humano y un gran hijo. Obviamente también lo regaño y le exijo. A veces se me olvida que tiene Síndrome de Down, pero desde el primer día decidí que aprovecharíamos al máximo sus capacidades”.

Checa: Lety Calderón: Así presumió Luciano el bonito y lujoso departamento que le compró su madre

Leticia Calderón y Luciano se abrazan en ‘Sale el sol’. / Captura de pantalla

Luciano agradece a Leticia Calderón por ser la mejor mamá que le pudo haber tocado

Uno de los momentos más tiernos de la entrevista fue cuando Luciano tomó la palabra para agradecer a su madre por su amor y entrega.

“Gracias por ser una gran mamá, por estar siempre para mí en los momentos más complicados. Gracias a ti soy una buena persona. Te quiero mucho tal y como eres, eres un gran ejemplo”. Luciano

Conmovida por sus palabras, Leticia respondió: “Mi amor, ya te he dicho todo. Eres un gran ejemplo para mí. Me has hecho mejor persona y te lo agradezco. Te amo”.

Leticia Calderón y Luciano se abrazan en ‘Sale el sol’. / Captura de pantalla

Ambos se abrazaron y emocionaron a los conductores de ‘Sale el sol’ que agradecieron a Leticia y a Luciano compartir su amor con los televidentes.

Mira: Lety Calderón presume que ¡Luciano se gradúa!: “La discapacidad solo existe cuando los limitas”