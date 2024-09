Leticia Calderón revela problema de salud tras accidente en Japón: “No me curo”

Últimamente, Leticia Calderón ha sido vista en varios eventos públicos usando una venda en el pie, lo que despertó la curiosidad de los medios sobre su estado de salud. Durante una entrevista con el programa ‘De primera mano’, la actriz finalmente reveló que esta lesión es algo con lo que ha estado lidiando desde hace meses.

“Me caí hace tiempo en un viaje, en Japón, y sigo mal”, confesó Calderón al ser cuestionada por la prensa.

“En marzo, me caí en Hiroshima, íbamos a entrar al museo. Y no me curo”. Leticia Calderón

Pese a los esfuerzos de su médico, que le recetó una venda elástica, pomadas y ejercicios, la recuperación ha sido lenta. “El doctor me volvió a enviar la venda elástica, unas pomadas y unos ejercicios, pero no me curo”, comentó.

Leticia calderón y su pie vendado. / Captura de pantalla: De primera mano

A pesar de las molestias, la protagonista de ‘Esmeralda’ descartó la posibilidad de una intervención quirúrgica:

“No, no, no necesito cirugía. Creo que es el tendón, porque el hueso no es. No es fractura, no fue esguince, ya me hice radiografías. Parece ser que es el tendón”. Leticia Calderón

Con un toque de humor, Calderón atribuyó las molestias a la edad, bromeando: “Son secuelas de la edad”, aunque admitió que el dolor se intensifica con el frío, a pesar de usar zapatos de tacón bajo.

En abril, la actriz compartió imágenes de su viaje a Japón en Instagram, pero no hizo referencia alguna al incidente que sufrió en Hiroshima.

Leticia Calderón está feliz por su hijo Luciano

Más allá de sus problemas de salud, Calderón se mostró radiante al hablar del reciente logro de su hijo Luciano, quien completó un diplomado en gastronomía.

“Me siento muy contenta, muy orgullosa, porque logró un reconocimiento de un diplomado de excelencia y liderazgo que tomó en la propia universidad”, concluyó con orgullo la actriz.

