LCDLFMX: Gala reclama a La casa por no intervenir en pelea con Adrián Marcelo; Karime y Briggite se disculpan

Luego de la abrupta y polémica salida de Adrián Marcelo de ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes se sentó con el team tierra y el team mar para hablar con ellos y decirles que no sintió su respaldo ante la confrontación con Adrián Marcelo.

En un momento de reflexión, la actriz evidenció que ninguno intervino en el conflicto a pesar de que ella estaba siendo atacada por el conductor y ellos estaban siendo testigos del momento.

“Me sorprendió que, con todo lo sucedido, todo el mundo se quedara callado. Yo siempre he defendido a mi equipo, incluso Adrián empezó a decir cosas (hacia Briggitte) y yo me puse ahí, enfrente de él. Ayer me sorprendió mucho que solo tuve el apoyo de Mario y de Karime, todos los demás se quedaron callados”, dijo.

Gala diciendo que con todo lo sucedido ayer si le sorprendió que solo Mario y Karime estuvieran para ella 👏🏻



#LaCasaDeLosFamososMX

Gala añadió en su mensaje: “Es un reflejo de la sociedad que pasen estas cosas y que no digamos nada. No me parece lo correcto. Él ya tomó la decisión de irse y me parece una decisión sabia, tal vez él no se sentía bien”.

La actriz también dijo que en este tipo de problemas ella suele esperar que sea recíproco. Sin embargo dejó claro que ahora no espera que hagan lo mismo que ella porque se dio cuenta que esa reciprocidad no siempre existe.

Karime y Briggitte se disculpan con Gala

En respuesta, Briggitte Bozzo quien fue criticada en redes sociales precisamente por no defender a Gala de los ataques de Adrián y preocuparse más por detalles mínimos como su “outfit” y la “dinámica del día” que ya no se pudo hacer, dijo: “Te pido una disculpa, Gala. Ayer yo me shockee un poco. Yo sé que probablemente esperas mucho más de mi como tu hermana menor, porque tú me has defendido muchas veces”.

Por otra parte, Karime expresó que le hubiera gustado hacer más para defenderla, pero simplemente las palabras no se le dan en esos momentos de conflicto.

Briggite y Gala ya hablaron y aclararon las cosas

¿Gala y Karime pueden confiar en Briggitte o el cuarto mar está por colapsar?

Esta tarde durante la prueba semanal, algunos fans llevaron bocinazos y gritaron una advertencia para Gala y el cuarto mar diciendo que se relajarán de Briggitte porque no era una buena amiga.

Gala escuchando lo que estaban gritando afuera de la casa / Twitter

Al escuchar esto, Gala se acercó a Karime para corroborar la información y luego le dijo a Briggitte: “¿ves?”

Aunque esto podría significar una ruptura del cuarto mar ya que Briggitte se está separando de ellos poco a poco y conviviendo cada vez más con los de tierra, aún no está claro lo que va a pasar.

