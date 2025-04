Anna Ferro conmueve con desgarrador mensaje a Fernando del Solar: “prometo que voy a ser feliz”

La mañana de este martes, Sale el Sol fue el escenario de una conmovedora dinámica en la que Anna Ferro, viuda del querido conductor Fernando del Solar, abrió su corazón y recordó entre lágrimas al hombre con quien compartió sus últimos años de vida. En el marco de una sección dedicada al duelo, la tanatóloga Gaby Pérez Islas propuso un ejercicio simbólico con una “varita mágica” para sanar el dolor emocional, lo que llevó a Ferro a expresar sus emociones más profundas.

La terapeuta le planteó una pregunta crucial: ¿renunciarías a tu dolor si eso significara olvidar cada recuerdo que tuviste con Fernando? La escena rápidamente se volvió viral, y no fue para menos, pues la respuesta de Anna fue tan honesta como desgarradora:

“No, pasaría todo igualito, como lo he pasado, miles de veces por acompañarlo, porque nos hicimos más grandes y más fuertes juntos. Porque para mí él me guió como yo lo guíe. Entonces para mí es un ¡No! Me lo quedo”, afirmó sin dudar. “El amor lo vale”.

Su negativa conmovió no solo a los conductores en el foro, sino también a la audiencia que la ha seguido desde que Fernando falleció en 2022.

Anna Ferro tira las cenizas de Fernando del Solar al mar / IG: @annaferro8

No te pierdas: Viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, explica la ausencia de los hijos de él en su despedida junto al mar

¿Qué mensaje le dedicó Anna Ferro a Fernando del Solar?

La también instructora de yoga cerró la dinámica con un mensaje íntimo. Anna le habló directamente a Fernando como si aún estuviera presente, agradeciéndole por su amor y por el aprendizaje compartido durante su relación.

“Grazie, grazie amore, por la compañía, por encontrarnos, por cumplir con el contrato. Gracias también por irte, porque gracias a que partiste, yo pude encontrarme o me pude reencontrar nuevamente”, expresó con serenidad.

Pero lo más emotivo vino al final, cuando hizo una promesa frente a los conductores y al público: “Grazie amore, y te prometo, aquí adelante de todos, que voy a ser feliz, y que voy a seguir con mi legado, con mi misión de vida, y seguiré sonriendo, por ti, por mí y por todas aquellas personas...”, dijo antes de ser interrumpida con aplausos y palabras de aliento por parte del equipo del programa.

Este emotivo momento se da en medio del revuelo mediático por la lectura del testamento de Fernando del Solar, una situación que ha generado tensiones entre los familiares del conductor y Anna Ferro.

También lee: Anna Ferro le dedica un emotivo mensaje a Fer del Solar por su segundo aniversario luctuoso

Anna Ferro revela que abrirán el testamento de Fernando del Solar: “No estaba lista”

Anna Ferro ha revelado que, después de años de disputas legales y mediáticas, finalmente ha sido notificada oficialmente para asistir al evento que determinará la herencia de su esposo, Fernando del Solar, quien falleció en junio de 2022 tras luchar contra el cáncer. En una entrevista con ‘Sale el sol’, Ferro explicó que la lectura del testamento se ha retrasado debido a un proceso burocrático y a que ella no estaba lista emocionalmente para enfrentarlo.

Ferro conoce el contenido del testamento y asegura que no se está quedando con nada que no le corresponda, ya que Fernando tenía el derecho de decidir sobre sus pertenencias. Además, explicó que hubo dificultades para dar de baja un fideicomiso que Fernando había establecido cuando estaba muy grave, lo que complicó aún más el proceso.

Aunque aún no se ha compartido la fecha de la lectura, Anna espera que este evento marque el fin de las controversias que ha enfrentado desde la muerte de Fernando del Solar.

No te pierdas: Viuda de Fernando del Solar impacta al revelar sus dones ocultos ¿Vio la muerte del conductor?