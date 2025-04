Viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, explica la ausencia de los hijos de él en su despedida junto al mar

Por primera vez desde que cumplió la voluntad de Fernando del Solar de llevar sus cenizas al mar, Anna Ferro compartió a ‘De primera mano’ cómo vivió ese íntimo y conmovedor momento, así como las críticas que ha enfrentado por no invitar a los hijos del conductor.

A casi tres años de la muerte de Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro decidió finalmente cumplir una promesa: llevar sus cenizas al mar. Un gesto que, asegura, nació de una petición directa de él y que fue también una forma de cerrar un ciclo.

“Es un proceso entre amargo y dulce. Fue un: ‘Lo suelto’, y si se dieron cuenta, estaba toda la familia alrededor. Lo habíamos platicado cuando falleció su papá. Nosotros queríamos irnos a vivir al mar. El cuerpo le quedó chico. Fui a cumplir esa voluntad de él. Cumplí porque él me dijo: ‘Ana, llévame al mar’. La verdad es que nunca estás listo para dejar ir.” Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

Ferro relató que, aunque él ya había partido, fue difícil tomar la decisión de soltar:

“Yo no estaba lista, pero él sí. La urna se empezó a agrietar. Cuando la observé sentí que era como una señal de dejarlo ir, porque ya se había presentado en sueños, pero yo no estaba lista para dar ese segundo paso y eso fue lo que pasó.” Anna Ferro

¿Quién despidió las cenizas de Fernando del Solar en el mar?

En la despedida de las cenizas de Fernando del Solar en abril de 2025, estuvieron presentes personas muy cercanas al conductor que murió en junio de 2022, según contó su viuda Anna Ferro, aunque no estuvieron sus hijos:

“Estaban mis cuñadas, Rosa, la mamá de Fernando. Estaba Raúl y otros amigos de Fer, mi hija, mis hermanos, mi cuñado y varios íntimos que sí se pudieron presentar.”

Anna Ferro tira las cenizas de Fernando del Solar al mar / IG: @annaferro8

Anna Ferro responde a críticas por no incluir a los hijos de Fernando del Solar al dejar sus cenizas en el mar

Sin embargo, la ausencia más notoria en la ceremonia de abril de 2025, en la que Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, llevó sus cenizas al mar fue la de los hijos del conductor. Esta situación ha generado comentarios y críticas, y sobre la cual Anna quiso ser clara.

Ferro explicó que no tiene ningún tipo de contacto con los hijos de su esposo, y que, por ello, no fue posible invitarlos y entendía que no era lo más prudente pues son menores de edad.

“Sé que todo mundo se pregunta: ‘¿Por qué los hijos no?’. No soy su mamá. No tengo derechos sobre ellos. Yo no puedo decir: ‘Oigan, vengan, estén aquí’. Rosa (mamá de Fernando del Solar) es la que está en contacto con el mayor y le comentó que los llevábamos (a los hijos) en portarretrato. No los podemos mostrar porque son menores de edad y no los quiero poner en esa disyuntiva. Porque la gente me dice: ‘Los hubieran invitado’, pero ¿ellos qué iban a hacer? Son menores de edad. Los amo, los adoro y los respeto, pero no son míos. No tengo el derecho a decidir, porque no he tenido ningún contacto con ellos”. Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

Hijo de Fernando del Solar agradeció a su abuela por dejar cenizas de su padre en el mar

Ana Ferro explicó que la familia de Fernando del Solar no ha podido ver a sus hijos, pero aún así Rosa, la madre del conductor, mantiene contacto con uno de sus nietos.

A pesar del distanciamiento, Ana compartió que uno de los hijos de Fernando supo del homenaje y tuvo una reacción que conmovió a la familia:

“Sé que Rosa se mantiene con el contacto con el mayor. A él sí le dijo y le compartió los videos. Lo que a mí Rosa me compartió fue que estaba muy contento, que le dijo: ‘Gracias, Abu, por hacerlo. Gracias por amar tanto a mi papá’”.

Ferro también lamentó las críticas que ha recibido desde la muerte de Fernando del Solar, y confesó sentirse atrapada en una disputa que no le corresponde.

“Quedé en el fuego cruzado.... Lo que él decidió dejar o no dejar fue su decisión.”

Con la ceremonia de dejar las cenizas de Fernando, Anna Ferro aseguró que buscaba cerrar un ciclo y honrar la última voluntad de quien fuera su gran amor.

