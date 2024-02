¡Lety Calderón quiere llevar a Luciano al ‘table dance’ por su cumpleaños! y se le van encima

Leticia Calderón hizo una inesperada confesión ante las cámaras. La actriz dijo que quiere llevar a su hijo Luciano a un table dance porque el joven se lo pidió y desató un sinfín de reacciones al respecto.

Según Lety, su hijo le expresó que quería ir a uno de estos lugares y que le confesó que le gustaría que se diera la oportunidad como regalo de cumpleaños.

El joven de casi 20 años podría hacer realidad pronto ese sueño y su mamá se lo quiere cumplir. Así lo dijo la famosa ante la cámara:

“Luciano quiere y sí se lo quiero cumplir, lo que pasa es que ahorita es un tema que yo desconozco, por favor, ayúdenme”. Lety Calderón

Además, Lety dijo que su hijo menor está dispuesto a acompañar a Luciano en este momento y aclaró que estarán muy cuidados.

“hable con Carlo, que ya tiene 18 años, va a cumplir 19, ya puede entrar, obviamente va a ir súper cuidado, con su otro hermano también y gente de seguridad de nosotros (...) quiero que experimente eso, eso se lo quiero regalar este año (...) que vaya con varias chavas”, comentó.

Igualmente, Lety dijo que esta decisión la tomó junto a Juan Collado, el padre de los jóvenes. “Por supuesto que hay muchos temas que Juan y yo hablamos, como el tema del table dance, de ‘oye Juan’, ‘sí pero espérame’, ‘pero tienen que ir cuidados’”, explicó.

Hace unos meses, la actriz confirmó que sus hijos y ella se reencontraron con Juan / Instagram

Y continuó, “(Él) me dice ‘¿tú crees que ya?’, y le digo ‘pues sí hombre, no te hagas, tú ibas desde los 12 años’, ya va a cumplir 20 años, me parece que es una buena edad, está bastante maduro y es bastante respetuoso, él admira mucho el cuerpo de la mujer y ¿por qué no ir a aplaudir el show de una mujer?”, indicó.

Critican la confesión de la actriz

Aunque la actriz siempre ha sido muy abierta sobre el crecimiento de su hijo Luciano frente a los medios de comunicación, esta vez los internautas consideran que fue demasiada información la que dio a conocer y no era necesario comentarlo.

Internautas en redes sociales “Es despertar el morbo en el joven que es un inocente, qué barbaridad”, “qué horror hacer público algo tan personal solamente por tener publicidad, qué triste es escuchar a una madre divulgar algo tan privado”.

Sin embargo, hubo quienes salieron en defensa de Lety y le mandaron a la querida actriz mensajes de apoyo:

Internautas en redes sociales “gente doble moral y de golpes de pecho, han de estar muy bien en su casa. No se metan en la vida de los demás, déjenlo”, “los comentarios dan risa, algo tan normal por favor, el que ella lo diga públicamente no le quita nada, ustedes de verdad creen que Lety Calderon necesita publicidad? Es Lety, ¡por favor! Ojalá todos los hijos y papás tengamos esa confianza como la tiene ella y sus hijos, es y siempre será una súper mamá y un ser humano muy humano”.

Luciano debutó como actor en la telenovela de Juan Osorio, que protagoniza Danilo Carrera y Angelique Boyer. / Instagram@letycalderon79

Al momento no se sabe cuándo ocurrirá la visita al table... ¿Será que Lety compartirá más detalles?