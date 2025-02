Karla Esquivel revela que Leticia Calderón le dio una cachetada real en ‘Mi amor sin tiempo’

Las cachetadas en las telenovelas se han convertido en un recurso clásico para aumentar la intensidad dramática. Sin embargo, en esta ocasión, una de ellas causó una gran controversia. Karla Esquivel reveló recientemente que Leticia Calderón le propinó un golpe real durante las grabaciones de Mi amor sin tiempo, una telenovela estrenada en 2024 por Televisa.

Durante su participación en el podcast Plan astral, Esquivel relató que en las escenas de impacto físico se emplean técnicas para simular los golpes. No obstante, a pesar de la preparación previa, la proximidad entre ambas actrices hizo inevitable el contacto real.

“Yo veo que esta actriz se para más cerca de mí y no tenía para dónde moverme. No ma…, me da un golpe fuerte”, comentó Karla Esquivel, evidenciando la sorpresa que sintió en el momento.

Mira: Mi amor sin tiempo tendrá un final sorpresivo este viernes y su protagonista Karla Esquivel nos contó

Instagram / Televisa

¿Leticia Calderón se disculpó por la cachetada real a Karla Esquivel en una telenovela?

El inesperado golpe no solo afectó a Esquivel, sino que también dejó asombrados a los demás actores en el set. El momento quedó registrado en video, y la reacción de los compañeros de reparto reflejó su sorpresa ante la intensidad de la cachetada.

Según Esquivel, el director del proyecto cuestionó a Calderón sobre lo ocurrido. Sin embargo, la actriz no mostró mayor preocupación por el incidente.

“Ella como muy quitada de la pena. No me pidió una disculpa. Nunca”, añadió Esquivel.

Te puede interesar: Así se preparan los protagonistas de la nueva novela Nadie Como Tú

Instagram / Televisa

Leticia Calderón admite el golpe y se disculpa

En agosto de 2024, Leticia Calderón habló sobre el incidente en una entrevista para Televisa espectáculos. La actriz confirmó que el golpe fue real y admitió que la intensidad de la cachetada fue más fuerte de lo esperado.

“Le di una cachetada impresionante. Lo bueno es que solo fue una vez. Le pedí disculpas porque sí la moví.No se la esperaba. Por más que tratamos de traquearla para que no fuera tan fuerte, fue un trancazo, lo lamento muchísimo”, declaró Calderón.

Instagram / Televisa

A pesar de que el tema se volvió viral en redes sociales, hasta el momento Leticia Calderón no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

El episodio ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambas actrices, dividiendo opiniones entre quienes consideran que fue un simple accidente y quienes critican la falta de profesionalismo en la escena. Lo cierto es que este episodio se ha convertido en uno de los más comentados dentro de la industria de las telenovelas.

Checa: Karla Esquivel deja huella con su personaje de ‘Silvia Muñoz’ en Vencer el miedo