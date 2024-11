Mi amor sin tiempo tendrá un final sorpresivo este viernes y su protagonista Karla Esquivel nos contó

Este viernes 1 de noviembre a las 18:30 horas llegará a su final por Las estrellas la telenovela ‘Mi amor sin tiempo’, producida por Carlos Moreno y que en sus más recientes capítulos ha superado los 2 millones de televidentes, lo cual la ha hecho líder en su horario desde que inició transmisiones.

Karla Esquivel / Cortesía Televisa

La telenovela ‘Mi amor sin tiempo’ llega a su fin y esto dijo a TVNotas Karla Esquivel

TVNotas platicó con su protagonista juvenil Karla Esquivel que nos compartió: “Me siento contenta de llegar al final por todo el esfuerzo logrado, aunque también triste porque acaba una experiencia increíble y con compañeros estupendos”.

En cuanto a qué piensa de que en seis años de carrera, ya lleva dos estelares consecutivos con ´Nadie como tú´ y ´Mi amor sin tiempo´, nos comentó: “Sin duda soy una mujer muy afortunada, bendecida, agradecida, pero nada de lo que he hecho se me ha regalado, todo ha sido gracias a que me esfuerzo bastante y soy una mujer muy disciplinada y respetuosa con esta profesión que amo y honro tanto. He cosechado lo que he sembrado en estos años”.

Agregó: “Me da gusto que los productores apoyen las caras nuevas. Llevo nueve años desde que inicié mis estudios, y aunque el público puede creer que me va bien porque llevo dos protagónicos al hilo, pero he recibido muchos no. Hice varios castings y nada, he estado tiempo sin trabajar. Y ahora es gratificante recibir el sí. Y me encantaría llegar a protagonizar en las novelas estelares de las 8:30 y 9:30 de la noche”.

De sus compañeros como Lety Calderón nos mencionó: “Aprendí mucho a ser profesional y respetar a mis compañeros, don Éric del Castillo, Alma Delfina, hubo muchos primeros actores muy sencillos”.

Karla Esquivel / Cortesía Televisa

Mi amor sin tiempo tendrá un final sorpresivo, como ha sido su novedosa temática, por lo que Karla nos dio su opinión del aborto

´Mi amor sin tiempo´ tendrá un final distinto ya que en sí su historia así lo fue. La telenovela trata el tema del aborto por lo que Karla nos dio su opinión: “Mi personaje no fue la típica protagonista que se espera al matrimonio para entregar su cuerpo al hombre que ama, sino que es una mujer del 2024 que tiene relaciones fallidas, que se enamora de otra persona estando comprometida, cosas que le pasan a la gente de hoy. También se mencionó el tema del aborto que se me hace muy importante hablarlo en televisión abierta para informar a las personas”.

Karla nos dio su opinión del aborto: “Yo creo que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Nadie nos debería imponer absolutamente nada, y ni siquiera debería ser discutido por hombres. Es algo de mujeres”.

Y del final nos adelantó: “Va a haber mucho drama, problemas que resolver. No sabemos si los villanos tendrán su merecido y esperemos que los protagonistas sean felices porque puede ser que no, que sea de esas telenovelas que no ocurre. Se van a sorprender”.

