Capítulos finales de Mi amor sin tiempo: Yolanda Ventura nos dio detalles

La telenovela ´Mi amor sin tiempo´, producida por Carlos Moreno, que se transmite por Las estrellas de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, está por llegar a su fin el próximo 1 de noviembre, y platicamos con la actriz Yolanda Ventura, quien encarna a Lucía, la madre de Daniel (Mane de la Parra), quien nos habló de esta historia que ha cautivado a los televidentes.

Yolanda no vio la telenovela original “Tres mujeres”

En primer lugar nos contó lo que le significó este proyecto: “Fue muy especial porque es una historia que empodera a las mujeres, donde ellas son las protagonistas. Yo ya había trabajado en muchas ocasiones con Carlos Moreno y no podía decir que no”.

Cortesía producción

Eso sí, reconoció que ella no vio la versión original ´Tres mujeres´: “Esa telenovela me tocó que se transmitiera cuando yo estaba grabando otra y no la pude ver en su momento. Y ahora quise que esta experiencia fuera algo nuevo, pero obviamente sé del éxito que tuvo y el parteaguas que representó en la televisión”.

Le encantó trabajar con Eric del Castillo y Mane de la Parra

Si algo le encantó a Yolanda de ´Mi amor sin tiempo´ es el reparto: “Es la primera vez en mi carrera que me tocó trabajar con el primerísimo actor Eric del Castillo y además yo salgo de su hija. Imagínate la maravilla. Es un hombre de 90 años que llega con sus escenas preparadas, un honor estar a su lado”.

Mane de la Parra encarnó a su hijo. “La primera vez que nos vimos hicimos un Tik Tok bailando una canción de Parchis, le enseñé la coreografía, y me puso feliz ser su mamá en las pantallas. Tiene un carisma brutal y es un muchacho muy generoso dentro y fuera de las grabaciones”.

La actriz participa en la nueva telenovela ‘Mi amor sin tiempo’. / Instagram: @miamorsintiempo

Además acá le tocó estar con otros amigos. “Lety Calderon a quien quiero mucho, Luz María Jérez es mi amiga desde hace muchos años, y con Alejandro Camacho yo trabajé en Muchachitas hace 30 años, imagínate”.

¿Qué viene en los capítulos finales de Mi amor sin tiempo?

Y nos adelantó qué viene para los capítulos finales: “Habrá muchas emociones. Bárbara está embarazada. No sabemos si su bebé es de mi hijo o de mi sobrino, lo cual es brutal. La historia está más emocionante que nunca y ya verán lo que está por ocurrir”.

Nos dijo qué sigue para Yolanda Ventura ahora en su vida

Ahora que la historia concluirá, nos comentó qué sigue para ella: “Me voy a España a a pasar dos meses y medio con mi familia, con mi mamá que cumple 80 años y mis hermanos. Después me alcanzarán mi hijo y mi esposo y pasaremos Navidad allá. Ese es mi proyecto ahorita, disfrutar la vida conviviendo con mi familia”.