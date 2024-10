Ana Layevska e Ingrid Martz amadrinan la nueva temporada de “Ladybug, el musical de Miraculous”

En el marco de sus 33 años como productor, Gerardo Quiroz arranca nueva temporada de “Ladybug, el musical de Miraculous” en el Teatro Centenario Coyoacán al sur de la CDMX, que se presentan todos los domingos hasta el 24 de noviembre. Ana Layevska e Ingrid Martz fueron las madrinas de lujo.

Además, recibió dos importantes reconocimientos: Premio Forjadores de México, de manos de su hermano Alfonso Quiroz y el Premio a la Excelencia Internacional que otorga la Cámara de Diputados, de manos de Claudia Cervantes, quien le agradeció por las oportunidades que ha le dado en teatro.

“Sabemos lo difícil que es tener una oportunidad y Gerardo Quiroz te brinda la oportunidad, siempre y cuando demuestres ganas y talento. Yo fui una actriz muy afortunada que debutó en el teatro musical con ‘Anita la huerfanit’ y también me tocó estar en ‘Marta tiene un marcapasos’ y sobre todo ser testigo de cada montaje y de las altas y bajas. ¡Felicidades!”.

Su esposa Karen Espriu, quien también vemos en esta puesta en escena, expresó: “No solamente es un gran productor, hacedor de trabajos y de sueños, sino también una gran persona que alienta a los demás a crecer. A mí también me ha dado muchas oportunidades. Te agradezco y te amo”.

Ana Layevska: “Eres la única persona que me ha hecho cantar y muy probablemente la última (risas) para hacer teatro. Los musicales son de las cosas más complicadas. Gerardo, ama profundamente lo que hace y siempre tiene nuevas ideas, la persistencia que tienes es admirable. Gracias por hacerme parte de esta última temporada, ¿por qué la última?”.

A lo que Gerry, respondió: “Si vendo boletos hago otra está temporada. Está tremenda la situación en el teatro y vender boletos cuesta mucho trabajo. Las nuevas generaciones prefieren el internet, redes sociales y videojuegos”.

Continuo Ana: “Estoy de acuerdo. Hoy me acompañan mis hijos los cuales creo que les estoy metiendo el gusanito y el gusto por el teatro. ¡Recomienden este musical y traigan a sus niños!”.

Por su parte Ingrid Martz dijo: “En nombre del medio artístico gracias, porque das muchísimas fuentes de trabajo y sabemos que lanzarse como productor de teatro no está fácil, pero todo es por amor al arte y la pasión. Gracias por producir teatro infantil que ayuda a desarrollar la creatividad e imaginación.

“La primera vez que hice una obra cuando mi papá me decía: ‘yo no quiero que seas actriz’ y yo: ‘nada más tantito teatro’. Cuando escuché el aplauso por primera vez lloré, tenía 13 años y no me vuelvo a bajar. Felicidades al elenco, son muy afortunados y que sea ¡una larga temporada y vendan muchos boletos!”.

Además, hubo alfombra roja y asistieron varias personalidades con sus pequeños como: Erika García, Addis Tuñón y Alma Gómez “Cositas”, entre otros.

¿De qué trata “Ladybug el musical de Miraculous”?

Ladybugy y Cat Noir, vivirán una aventura emocionante acompañados por sus queridos amigos Nino y Alya, que los ayudaran a luchar contra Hawk Moth y sus Akumatizados para recuperar los colores de París. Con un gran mensaje de amor, respeto y valores.

Los boletos están disponibles GQticket.com y taquilla del teatro.