Hijo de Leticia Calderón supera a Marjorie de Sousa y revela su nuevo crush de LCDLFMX

Luciano, el hijo de Leticia Calderón, ha dejado atrás su antiguo crush por Marjorie de Sousa y ya ha revelado a su nuevo interés amoroso, esta vez dentro del fenómeno televisivo ‘La casa de los famosos México’.

Hace un tiempo, Luciano confesó que su crush era la actriz venezolana Marjorie de Sousa. La actriz quedó tan impresionada por su admirador que incluso accedió a conocerlo en persona y compartió una comida en un restaurante. Sin embargo, la ilusión de Luciano se desvaneció cuando descubrió que Marjorie ya tenía novio.

“Luciano está muy decepcionado de Marjorie. Ya me dijo que ya no era su novia porque lo había engañado, no sé de dónde sacó eso, yo creo que fue porque ella dijo que ya traía galán. Ni modo, aguas Marjorie, porque le rompiste el corazón a mi niño”, comentó Leticia Calderón en una charla con la prensa en noviembre de 2023.

Luciano quedó prendado de la belleza de Marjorie de Sousa, quien aseguró era su amor platónico. / @letycalderon79

¿Quién es el nuevo crush del hijo de Leticia Calderón?

Luciano no tardó en voltear la página y ahora tiene un nuevo crush, uno que comparte con muchos fanáticos de ‘La casa de los famosos México’, un reality que ha acaparado la atención en redes sociales.

Durante una entrevista, Leticia Calderón fue cuestionada sobre si es seguidora del programa, a lo que ella respondió que no lo ve con frecuencia. Sin embargo, Luciano rápidamente la corrigió, asegurando que él sí lo sigue y que incluso tiene dos favoritos: “Tengo dos favoritos, Gala Montes y Arath de la Torre”, afirmó.

Cuando un reportero le preguntó qué era lo que le gustaba de Gala, Luciano no dudó en responder: “Es que me gusta ella... de veras”.

Así, el amor por Marjorie ha quedado en el pasado y ahora es Gala Montes quien ha conquistado el corazón de Luciano. La actriz, conocida por su talento y carisma, ha sabido ganarse a muchos, tanto que la han llamado la “novia de México”.

