LCDLFMX: Gala encara a Agustín sobre su relación en el reality y confiesa que tiene ¿celos de Karime?

Gala Montes y Agustín Fernández han sido los protagonistas de un sube y baja de emociones dentro del reality y es que, si bien no están juntos como pareja, llegan a mostrar amor y hasta celos.

En un principio Gala aseguraba a su cuarto Mar que todo es parte de una estrategia y pues para ella Agustín no existía de lunes a jueves, pero llegando el viernes en las fiestas, ambos bailaban, se reían, se abrazaban y ¡hasta dormían juntos! Lo mismo ha sucedido con el amigo de Nicola Porcella, pues toda la semana se mantenía distante hasta los días de fiesta.

Sin embargo, ya se ha visto que a Gala le han ganado los celos cuando Agustín subía a la suite con Gomita o con Briggitte, y ahora pareciera que tampoco le gusta la amistad de Karime con el argentino. Ante la situación Gala Montes ya “le leyó la cartilla” e intentó aclarar ‘qué son’ o lo que pasa entre ellos.

Mira: Selena Gomez revela que no puede tener hijos por problemas de salud: “Nunca había dicho esto”

Gala encara a Agustín sobre su relación en La casa de los famosos.

En una plática a solas en el patio de La casa, Gala encaró a Agustín respecto a su relación en la que solo los viernes se acercaban y el resto de la semana parecieran desconocidos: “No me funciona que solo los viernes me beses y después actúes distante”, le dijo.

Agustín, por su parte, explicó que sus actitudes eran producto de malas experiencias pasadas en el amor. “He dejado claro que no quería nada serio. Estamos en un reality, aquí para divertirnos”, le explicó, agregando que por esa razón nunca le dio entrada a Gomita.

Gala respondió contundente: “Yo no soy Gomita. Solo quiero que me trates bien mientras estemos aquí, con respeto y sin indiferencia”. El momento fue tenso, pues en algún momento de la plática aseguraban que podían quedar solo como amigos, pues ninguno de los dos quieren ser “utilizados”

Ve: Jorge Ramos deja Univision tras 40 años al aire: “Esto no es un adiós”

Gala le pide un trato especial a Agustín Fernández

Agustín volvió a decirle que si no quiere nada con él, que fluyan solo como amigos. Sin embargo, Gala le aseguró que ella solo le pide que cambie como es él con ella delante de los demás participantes. Agustín, un poco confundido, le dice.

“Me acabas de decir que no quieres ser mi novia, que no quieres nada, pero no estás jugando”, dijo

Gala le contestó que “no son nada” pero su interacción debería ser especial, por lo que Agustín cedió y aseguró que daría todo de su parte para que las cosas cambiaran, aunque eso significara limitar su interacción con Karime y otros habitantes.

“Solo a mí me puedes tratar bien, a nadie más. No le puedes poner la mano en la rodilla a Karime. ¿Me entiendes?”, dijo. Agustín en seguida contestó que Karime: “Es mi amiga” y Gala destacó: “No me importa, mientras estés aquí no puedes hacer eso (...) No, a mí me respetas. No somos nada, pero me respetas. No me importa. Esas cosas son las que a mí me molestan. Bajas y le das un beso en la frente a todos... no”

Agustín en ese momento le dijo que si ella pedía limitar su relación con Karime, Gala tampoco podía abrazar a Sian, pero Gala solo contestó: “Es diferente”.

Finalmente, ambos aceptaron, se fundieron en un abrazo y aseguraron que su relación dentro de la casa ya sería diferente.

Ve: Kate Middleton hace importante anuncio a 9 meses que inició su lucha contra el cáncer, VIDEO

Reacciones de los fans

La pareja generó un intenso debate en redes sociales, donde los fans expresaron opiniones encontradas. Unos ven en ellos una conexión auténtica y creen que podrían formar una pareja sólida, mientras que otros advierten sobre posibles señales de una relación tóxica, pues las palabras de Gala no fueron las más acertadas.