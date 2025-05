Ricardo Montaner se deshace en halagos para Camilo; ¿Su yerno es el favorito de la familia?

Ricardo Montaner ha dejado claro en más de una ocasión que tiene un vínculo muy especial con su yerno, el también cantante colombiano Camilo Echeverry. Ahora con el reciente lanzamiento de la nueva versión de su tema “Si tuviera que elegir”, no dudó en decir lo afortunado que se siente de tenerlo en su familia.

Ricardo Montaner dedicó palabras de amor a su hija, Evaluna y a su yerno, Camilo Echeverry. / Redes sociales.

¿Cuál es la historia detrás de la canción “Si tuviera que elegir” que reversionaron Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner?

La historia detrás de la canción “Si tuviera que elegir” de Ricardo Montaner es conmovedora y personal. Fue escrita en los años 90 cuando Montaner canceló un viaje de negocios para quedarse con su hija Evaluna, quien entonces era una niña pequeña. La canción refleja la decisión de priorizar a su familia y el profundo amor que siente por ella.

La versión que Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner interpretaron en conjunto es una reinterpretación del clásico. En ella, se expresa el amor familiar y la unión de la familia Montaner, incluyendo a Camilo como parte de ella.

Camilo y Evaluna comparten esta canción con Ricardo Montaner en un acto de amor y reverencia a la canción original. La nueva versión de “Si tuviera que elegir” es una celebración de la familia Montaner, con el amor como tema central, según las propias palabras de los cantantes. El tema fue estrenado el pasado fin de semana y ya acumula 1.4 millones de visualizaciones.

Ricardo Montaner, Evaluna y Camilo unieron sus voces para reversionar un gran éxito de Montaner. / Redes sociales.

¿Qué dijo Ricardo Montaner sobre Camilo Echeverry tras el lanzamiento de “Si tuviera que elegir”

Las redes sociales se han llenado de emoción ante una reciente publicación hecha por el famoso cantante, Ricardo Montaner. En sus comentarios, el intérprete expresó su amor por su hija y por su yerno, dejando en claro que considera al padre de sus nietas como un hijo más.

“Si tuviera que elegir, te elegiría a ti de nuevo Cami. Veo la forma en que miras a mi hija y la manera considerada con la que la acompañas en todo, veo tu talento inmenso y veo a tus amorosos padres mirarte con ojos aguados cada vez que subes al escenario y cada vez que luces a tu familia con orgullo y felicidad”, expresó.

“Te pareces mucho a mí, pusiste a tu familia de prioridad en la vida y eso, Dios te lo recompensa con el éxito y la plenitud”. Y de forma poética y armoniosa con la canción, aseguró: “Si tuviera que elegir, los elegiría a ambos, tal cuales son”, añadió el famoso cantante.

De paso, Montaner reconoció el gran amor que su yerno profesa a su hija menor: “Pero soy un tipo afortunado, ella dio con el hombre de su vida y yo di con la fortuna de que ese hombre que eligió, daría su vida por ella. Eso lo entendí y para mí es más que suficiente para ser feliz”.

Camilo y Evaluna posando juntos abrazados / Instagram: @Evaluna/ @Camilo

¿Qué dijo Ricardo Montaner sobre su hija Evaluna por el relanzamiento de “Si tuviera que elegir?”

Pero no todas las palabras de amor fueron para su yerno. Además del lindo comentario que dejó para Camilo, Ricardo también reconoció el amor por su hija menor. “Evaluna, no sé qué hubiera sido de mi sin ti y sin tus hermanos y tu mamá en mi vida”, anotó el cantante originario de Argentina pero criado en Venezuela.

Reflexivo, agregó: “A cada rato le digo a Dios, ¿por qué me eligió a mí?. Quiero pensar que me ama tanto, que a pesar de mí y mis millones de defectos; sin embargo, me los regaló y me bendijo infinitamente”.