Camilo hace fuerte revelación a 10 años de relación con Evaluna: “Dudé”

Aunque Camilo y Evaluna son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento un reciente video que la pareja compartió en su canal de YouTube, está generando preocupación entre los que admiran su amor, pues el intérprete colombiano hizo una fuerte revelación.

En el clip, la pareja que recientemente recibió a su segunda hija, compartió que estaban por cumplir 10 años de relación desde que comenzaron su noviazgo, ante lo que hicieron una ronda de confesiones en donde él hizo una que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

Camilo y Evaluna posando juntos abrazados / Instagram: @Evaluna/ @Camilo

¿Cómo comenzó el noviazgo de Evaluna y Camilo Echeverry?

En otro de sus videos, de hace varios años, la pareja compartió que su historia comenzó cuando Evaluna viajó junto a su famoso papá, Ricardo Montaner a Argentina, en donde ella sería la conductora de un evento por el lanzamiento de un shampoo para niños, mientras que Camilo sería el otro presentador. Ahí, los ahora esposos tuvieron un fugaz encuentro y él le regaló un disco con su música. Sin embargo, ambos tenían pareja por lo que sólo hubo un trato amistoso.

Años más tarde, Evaluna se atrevió a contactarlo por redes sociales recordando el día en el que él le regaló el disco compacto. En ese momento ambos estaban solteros, así que comenzaron a ligar por varios meses, hasta que ella viajó nuevamente a Argentina y se hicieron novios, aunque llevaron su relación un tiempo a distancia, tras cinco años, llegaron al altar a principios de 2020 y ahora son papás de dos pequeñas.

Los seguidores de la pareja son fieles admiradores de su historia de amor. / Instagram.

¿Camilo tuvo dudas de su amor por Evaluna?

La confesión que causó asombro entre sus seguidores fue cuando Camilo reconoció que al principio de su relación no estaba seguro de hasta dónde llegaría su noviazgo con la mamá de sus hijas, pues llegó a sentirse intimidado por todo lo nuevo que implicaba conocer a una chica como la hija menor de Montaner. Camilo se sinceró en el reciente video compartido y reconoció que llegó a pensar que su relación no iba a funcionar.

"¿Alguna vez dijiste, esto no va a funcionar?, porque yo sí. Yo dudé, porque tú eres un montón, eres un combo grande, yo pedí una hamburguesa y eso venía con papitas, helado, con malteada, doble malteada, chantilly. En ese momento me asusté, pero para mí todo eso era nuevo”, comentó el intérprete.

“Tú al principio eres así toda tierna pero luego uno entra a tu cabeza y te das cuenta que eres mucha mujer y eso para mí fue un shock porque yo no sabía si iba a poder, yo era un huevón”, explicó el colombiano.

La declaración de Camilo tomó por sorpresa hasta Evaluna quien dijo que, por el contrario, ella nunca tuvo ninguna duda sobre el punto que quería alcanzar junto al colombiano: “Yo sí (...) Voy a decir la verdad general, yo no me cuadro con alguien, sino pienso que me quiero casar con esa persona en un futuro, para qué voy a perder yo el tiempo con alguien que no va a ser mi esposo”, aseguró la joven cantante y directora de videos.

La pareja ha contado en varias ocasiones algunos de sus tips para seguir juntos. / Instagram.

¿Por qué Camilo y Evaluna han causado controversia en la crianza de sus hijas?

Recientemente la pareja fue blanco de críticas al confesar que tienen un estilo de crianza respetuosa para sus dos hijas, lo que implica respetar las decisiones de las menores, incluso a la hora de hablar, pues compartieron que su hija mayor, a quién recientemente realizaron un espectacular festejo, a veces dice groserías, lo que les valió severas críticas.

Por otro lado, Evaluna causó revuelo al confesar que aunque en un principio no estaban a favor del uso de pantallas, ahora es una herramienta que la ayuda a tranquilizar a su pequeña (la mayor), pues le gusta ver fotos que ella misma ha tomado con el celular de sus famosos papás.

“Voy a ser muy honesta, nosotros que somos la verdad bastante anti-pantallas y pro no usar pantallas a los dos años, en este momento le estoy dando mi celular justo antes de cantar para que ella revise las fotos que ella misma ha tomado durante todo este tour. Ella agarra mis fotos y las abre, va tomando fotos y eso es como que la entretiene. Pero mi salida a cantar siento que últimamente no le está gustando tanto”, confesó Evaluna.

“Yo sentía que al comienzo éramos súper radicales, pero hemos aprendido a escoger las batallas. A una niña de tres años no se le deben poner pantallas, pero estamos volando, ocho horas de día, (le decimos): ‘Vamos a ver una película’…”, respaldó Camilo.

Aunque la pareja ha enfrentado ciertas críticas a lo largo de su relación e incluso se ha especulado que Evaluna es muy celosa con su esposo, ambos han sabido sortear todos los rumores y siguen muy felices, pero esto no es algo casual, pues en algunas ocasiones han recomendado a sus fans asistir a terapia de pareja y han reconocido que esto ha ayudado en su matrimonio.