Exnovia de Camilo, que es “idéntica” a Evaluna, responde por qué no funcionó su relación Camilo

Este marzo pasado, Camilo se volvió tendencia en redes sociales, luego de que lanzó su nuevo tema musical ‘Gordo’. ELos internautas han señalado que se trata de una letra que estaría dedicada a una mujer que no es Evaluna Montaner, pero que tiene un gran parecido físico a su actual esposa.

Según las redes, al parecer la letra iría dedicada a la exnovia de Camilo, Gabriela Andrade, quien lo llamaba precisamente ‘gordo’.

La letra dice: “Ya vi que le dices ‘gordo’ como antes me decías. Me dolió más de lo que imaginaba. Esa palabra era mía”.

Exnovia de Camilo se casó / Instagram: @gabyandradev26

En redes sociales, se volvió viral el rostro de Gabriela Andrade, quien no es figura pública, pero ya es bien ubicada por los fans de Camilo como la exnovia que se parece a Evaluna. Gabriela actualmente está casada y tiene dos hijos.

Checa: Checa: Tristán responde contundente tras especulaciones por vivir en la calle: “Yo no elegí ser hijo de Yahir”

Exnovia revela motivo por el cual se separó de Camilo

Pero a todo esto ¿por qué no funcionó esta relación? Internautas en redes cuestionaron a Gabriela en un en vivo en Instagram y tal cual le lanzaron la pregunta del por qué terminó su relación con Camilo. Esto dijo.

Exnovia de Camilo (izq) Camilo y Evaluna (der) / Instagram

“Porque todo tiene su ciclo amigos, porque tenía que pasar. No me acuerdo. Porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y pasa por algo. Ahorita estoy muy feliz, casada con el amor de mi vida y con sus dos hijas que amo”

Internautas aprovecharon para cuestionarle si alguna vez ha pensando cómo sería su vida si siguiera junto a Camilo. A lo que respondió tajante que “cero” pues de hecho nunca vio futuro en su relación con el colombiano.

Checa: Checa: Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral tras tratamiento estético y advierte a sus seguidores

Exnovia de Camilo asegura que no veía futuro con el cantante

“Oigan cero, saben que yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que me imaginaba a futuro con Cami no. Quizá estábamos en momentos de vida distintos o con mentalidades diferentes pero no me he puesto a pensar en eso porque no lo pensé cuando estábamos juntos. Tengo otros ex en los que pensaba: ‘Mi vida sería así', pero con él no”, comentó. Gabriela Andrade

Estas historias se filtraron a TikTok. Varios internautas destacaron que por sus declaraciones, Camilo al parecer no fue importante en su vida. Sin embargo otros opinan que si la exnovia es casada, no tendría por qué hablar detalles de su relación con su ex, por respeto a su familia.

Checa: LCDLF: Ariadna Gutiérrez admitió que quiere una relación con Rodrigo Romeh ¿Adiós Lupillo Rivera?