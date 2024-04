Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral tras tratamiento estético y advierte a sus seguidores

Laura Flores sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video donde revela haber sufrido un microinfarto cerebral después de someterse a un tratamiento estético para eliminar las “arañas” de sus piernas. Este procedimiento, conocido como escleroterapia, consiste en inyectar sustancias para eliminar venas visibles en la piel.

“Siempre me había hecho tratamiento de la escleroterapia donde se inyectan las piernas para que desaparecieran las venitas. Lo hacía cada seis meses durante los últimos 20 años”, relató.

Flores relató cómo experimentó los síntomas mientras veía televisión con su hermana días antes de Semana Santa. Se vio afectada por la parálisis de su brazo derecho y un lado de su rostro, así como la pérdida momentánea del habla.

Laura Flores relata cómo fue su microinfarto cerebral

“En la semana previa a la Semana Santa. En la noche me dio un micro infarto cerebral, estaba con mi hermana viendo la tele y me dio un infarto micro cerebral. Se me paralizó mi brazo derecho y la mitad de la cara y no podía articular palabras. Yo quería hablar y no podía; una sensación espantosa”. Laura Flores

Tras aproximadamente 40 segundos de angustia, pudo pedir ayuda y fue llevada rápidamente al hospital, donde se sometió a varios estudios médicos en Estados Unidos. Los resultados revelaron que la causa del incidente fue un microinfarto cerebral, lo cual le dejó una cicatriz en la cabeza.

“Recuperé el habla luego de 40 segundos y pude gritar ‘doctor’. Me llevan a mi médico, me estabilizó un cardiólogo. Me fui a los Estados Unidos, me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios. Al parecer la cicatriz es como una luz blanca en mi cerebro. Estoy viva de milagro”, comentó Laura a sus seguidores.

Laura Flores advierte la importancia de visitar un angiólogo

La actriz, ahora recuperándose, hizo un llamado urgente a sus seguidores para que antes de someterse a cualquier tratamiento estético, especialmente invasivo como la escleroterapia, consulten con un angiólogo”. Enfatizó que este tipo de procedimientos debe ser realizado por profesionales especializados para evitar riesgos como los que ella enfrentó.

“Les puede pasar lo que me pasó a mí", advirtió, “y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado, pero yo se los digo porque no quiero que nadie pase por esto”.

¿Qué es un microinfarto cerebral?

De acuerdo con Mayo Clinic, un microinfarto cerebral, también conocido como ataque isquémico transitorio (AIT), es una breve obstrucción del flujo sanguíneo al cerebro que causa síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular (ACV) pero que generalmente duran solo unos minutos y no causan daño permanente. En un AIT, los síntomas pueden incluir debilidad repentina en un lado del cuerpo, entumecimiento en la cara, brazo o pierna, dificultad para hablar o comprender el habla, visión borrosa, mareos y pérdida de equilibrio o coordinación.

Aunque los síntomas de un microinfarto cerebral son temporales, no deben ser ignorados, ya que pueden ser una señal de advertencia de un ACV inminente.

¿Qué es un angiólogo?

Un angiólogo, también conocido como angiología y cirugía vascular, es un médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos y al sistema circulatorio en general.

