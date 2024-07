Evaluna Montaner llora al separarse de Camilo solo por unos días y las redes la tunden

En plena recta final de su embarazo, Evaluna Montaner y Camilo están dando de qué hablar en redes sociales. La pareja se ha caracterizado por siempre estar unidos y disfrutando de cada etapa de su matrimonio.

Evaluna y Camilo han recorrido España por la gira del cantante por aquel país, pero por el avanzado embarazo de la hija de Ricardo Montaner, tuvieron que separarse.

Ella regresó a su casa en Miami mientras él continuaba con su gira por Europa, ya sin su amada esposa. Este momento de separación momentánea fue documentado en el canal de YouTube de ambos en donde hablan de lo complicado que es estar lejos uno del otro, aunque sea por unos días.

Evaluna terminó rompiendo en llanto cuando expresó los sentimientos que tiene al pensar que estaría lejos de su esposo por al menos cinco días, ya que desde que se casaron hace 4 años no se han separado ni un minuto.

“No sé por qué para mí es como que le subo el volumen a tantas cosas que pueden ser muy fáciles para los demás. Pero pensar en todo el viaje sin ti, Nunca he viajado sin ti. Voy a estar obviamente con mis suegros ayudando (me). No sé. Me da ansiedad”, dijo entre lágrimas.

“Los días en casa no sé qué voy a hacer solita. Obviamente, también tengo a toda mi familia allá, pero quiero dormir en mi casa. Quiero hacer una pijamada. Como que ya quiero llegar a mi casa, pero quiero llegar contigo. Se me va a hacer el día largo solita, el jetlag”, agregó.

Como respuesta, Camilo la abrazó, la consoló y dijo: “Estoy triste, pero al mismo tiempo muy feliz de que ella pueda volver a casa. Lo más difícil de todo es que somos una misma cosa, más que una cosa romántica es una cosa casi que organizacional y práctico, donde los dos tenemos un sistema de cómo vivir la vida contando con el otro, entonces cuando te quitan una de esas dos cosas es como que te quitaran de ti mismo una parte esencial de tu personalidad”.

Critican a Evaluna por su reacción al separarse de Camilo

En los comentarios, los internautas dejaron sus comentarios tachando a Evaluna de “tóxica” y “dramática” por llorar al separarse de Camilo por unos días.

“Depender así de una persona no es sano definitivamente”, “Qué dramática y tóxica, con razón no deja a Camilo hacer nada solo”, “Podrás amar, pero depender así de esa manera...”, escribieron.

El video que generó las críticas fue grabado hace unos días y actualmente están juntos de nuevo en Miami en la espera del nacimiento de su segundo bebé.

