Marcela Mistral rompe el silencio sobre crisis con Poncho de Nigris: ¿Se divorcian tras “Secretos de parejas”

Hace unos días, Poncho de Nigris confirmó que su relación con Marcela Mistral estaba en crisis debido a su participación en ’Secretos de parejas’ de Canela TV. Aunque aclaró que no estaban separados desató especulaciones de las polémicas del reality que podrían haber causado un fractura en su matrimonio.

Durante el reality, Poncho de Nigris coqueteó con la influencer y actriz Sury Sadai en una de las dinámicas del programa. Lo que en un principio parecía un momento ligero y divertido se salió de control cuando Julián Gil, otro participante, tuvo un acercamiento inesperado con Marcela Mistral.

Esta situación desató un fuerte ataque de celos en Poncho, quien perdió el control y estuvo a punto de golpear a Gil durante el tenso enfrentamiento. En medio del altercado, De Nigris rompió un vaso, lo que generó críticas en redes sociales, pues algunos internautas aseguraron que uno de los vidrios había caído sobre Marcela.

Mira: Poncho de Nigris enfrenta a Julián Gil por “coquetear” con Marcela y confirma crisis con su esposa: ¿Celos?

Marcela Mistral y Poncho de Nigris / Instagram: @musamistral

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su crisis con su esposa Marcela Mistral y si peligra su matrimonio?

En medio del escándalo, Poncho de Nigris decidió hablar directamente con sus seguidores a través de TikTok. Desde su cama, aún con el suero en el brazo tras haber sido hospitalizado, el influencer rompió en llanto y reconoció que atraviesa una etapa complicada con su esposa.

“Claro que hay crisis. Pero eso no quiere decir que ya nos separamos. Lo que pasa es que, como todas las parejas, estamos enfrentando momentos duros. Y cuando hay hijos de por medio, se vuelve más complicado. Yo no podría vivir sin mis hijos”, compartió conmovido.

Mira: Poncho de Nigris fue hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud: “Bajé 7 kilos en una semana”

Marcela Mistral y Poncho de Nigris / Instagram: @musamistral

Marcela Mistral aclara rumores de separación de Poncho de Nigris y defiende su relación

Por su parte, Marcela Mistral también decidió hablar en un en vivo de TikTok, donde defendió su matrimonio y aclaró que no ha sido víctima de maltrato, como algunos usuarios comentaron tras una escena en “Secretos de parejas” donde Poncho lanzó un vaso de vidrio que terminó explotando cerca de ella.

“Creció demasiado una situación que no es así. El reality se grabó en noviembre del año pasado. Nosotros estamos muy felices, muy contentos y muy casados. Salgo a decir esto porque es a mi esposo al que le están tirando hate”, explicó.

“Sí se siente raro verlo con otra, no somos actores, pero había cámaras alrededor. No estamos separados ni nos estamos divorciando, es un reality show para hacer show. Hay línea, aunque no nos digan qué decir, sí nos marcan línea para crear polémica”.

Marcela Mistral insistió en que su matrimonio no es perfecto, pero prefiere mantenerse transparente como son, sin fingir y aparentar, pero eso si dejar claro que no hay separación.

“Nos queremos mucho y estamos juntos. No nos manejamos como una pareja perfecta porque eso es imposible de sostener. Pasan cosas que se salen de control, pero por ahí no va la historia”.

“Sigo con mi matrimonio, con altas y bajas. Siempre hemos sido transparentes. No fingimos lo que no somos. Ni me divorcio ni me separo. Hemos tenido crisis y seguro habrá muchas más”, finalizó.

Mira: Aseguran que Poncho de Nigris le fue infiel a su esposa, Marcela Mistral, en ‘Secretos de parejas’