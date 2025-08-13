¿Aldo de Nigris futbolista profesional? Esta es la historia del habitante de La casa de los famosos México

Aldo de Nigris, actual participante y líder semanal de La casa de los famosos México, alguna vez soñó con continuar el legado deportivo de su familia en el equipo de fútbol de los Rayados de Monterrey. Sin embargo, el joven influencer y sobrino de los reconocidos exdelanteros Toño y Aldo de Nigris, decidió abandonar su carrera futbolística antes de debutar en la Liga MX. ¿Por qué abandonó su carrera como futbolista?

La familia de Aldo de Nigris es conocida por su tradición futbolística

Aldo Tamez de Nigris, a quien vemos actualmente en La casa de los famosos México, comenzó a formarse como futbolista desde joven. Fue su tío Aldo quien lo impulsó y le abrió las puertas a una visoría con Rayados cuando tenía entre 13 y 14 años. Luego de pasar las pruebas, se integró al sistema de fuerzas básicas y completó su formación en categorías como la Sub-18 y Sub-20, hasta llegar a jugar en la segunda división del club.

Ser parte de una dinastía como la de los de Nigris en Monterrey no es tarea sencilla. Antonio ‘Tano’ de Nigris fue un jugador de fútbol que dejó huella en nuestro país y la Selección Nacional antes de fallecer trágicamente en 2009.

Su hermano, Aldo de Nigris Guajardo (tío de Aldo), se convirtió en ídolo de Rayados de Monterrey, conquistando títulos y anotando 83 goles en 232 partidos, lo que lo coloca como el cuarto mejor goleador histórico del club.

No obstante, el apellido no fue suficiente para abrirle el camino al máximo circuito. A pesar de su esfuerzo, el pequeño Aldo no logró debutar con el primer equipo profesional.

¿Por qué Aldo de Nigris no continuó con su carrera como futbolista profesional?

Uno de los factores clave en la salida de Aldo del futbol fue el cambio estructural dentro del sistema de desarrollo del futbol mexicano. A los 19 años, tras haber llegado a la segunda división de Rayados, el club (al igual que otros como Tigres, América y más) decidió eliminar sus equipos de esta categoría.

“Se deshicieron de todos los equipos de segunda división... corrieron a todos”, relató Aldo en entrevista con Radames comedy. Esa decisión dejó a muchos jóvenes futbolistas sin un espacio claro para continuar creciendo. Aunque recibió propuestas de clubes como Tlaxcala, o la posibilidad de jugar en ligas de menor nivel como la segunda de Estados Unidos o la primera de Costa Rica, ninguna representaba una oportunidad real de consolidación según sus declaraciones.

Ante la falta de un proyecto serio y la incertidumbre del camino en el futbol profesional, Aldo optó por no insistir más: “Tenía esas como opciones, pero nada formal”, confesó.

¿Qué estudió Aldo de Nigris y cómo llegó a La casa de los famosos México?

Aldo, actualmente en La casa de los famosos México, tomó una decisión que rompía con las expectativas familiares: dejar el futbol y concentrarse en su formación académica. Aprovechando una beca del Tecnológico de Monterrey, eligió el camino de los estudios y comenzó a construir una carrera fuera del deporte.

“Dije: aprovecho la beca, quiero estudiar... también hay que ser un poco realistas”, aseguró. Este nuevo enfoque lo llevó a desarrollarse como influencer fitness y ahora, a participar con éxito en La casa de los famosos México, donde su carisma y habilidad en la prueba, le han valido el liderazgo semanal.

