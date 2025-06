Aseguran que Poncho de Nigris le fue infiel a su esposa, Marcela Mistral, en ‘Secretos de parejas’

Poncho de Nigris se ve envuelto en otro escándalo. Y es que ahora surge el rumor de que, presuntamente, le fue infiel a su esposa, Marcela Mistral, con la joven actriz, Sury Sadai, durante su participación en ‘Secretos de parejas’, reality de Canela TV, cuando ciertos comentarios y actitudes subieron de tono.

Secretos de parejas / Captura de pantalla

No te pierdas: Bárbara de Regil habla de ‘Rosario tijeras 4’ y del miedo que tuvo durante ‘Secretos de parejas’

¿Poncho de Nigris le fue infiel a Marcela Mistral en ‘Secretos de parejas’?

Durante la dinámica del intercambio de parejas, Poncho de Nigris, de 49 años, le dijo a la actriz, Sury Sadai, de 28 años que, de no estar casados, intentaría cortejarla, ya que la considera una mujer muy simpática y agradable.

“Soy irresistible. No ha habido una mujer que me haya dicho que no. Nomás imagínate que no estuviéramos casados. ¿Tú crees que no nos habríamos besado ya?”, expresó.

En respuesta a esto, Sury, la actriz de ‘Yo soy Juan Querendón’, señaló que, primero necesitaría salir de cita con él, para después dictaminar si, de ser soltera, estaría con él. Actualmente Sadai está casada con el también actor mexicano, Bernardo Flores.

Por si esto fuera poco, el actor indicó que la joven era más agradable cuando no estaba presente su esposo: “Yo creo que Sury es una fiera que está a punto de explotar”. Incluso, dijo ser mejor que él, ya que era un “verdadero macho alfa”.

Aunque no se vio algo más en la pantalla, los usuarios resaltaron que Poncho y Sury fueron los únicos que hablaron sobre un romance hipotético, ya que los otros dúos se trataron de manera relativamente cordial.

Checa: Bárbara de Regil vs Bernardo Flores: Así inicia el drama en Secretos de parejas “Te faltan 3 vidas”

¿Poncho de Nigris y Sury Sadai son amantes?

Esta situación no pasó desapercibida en redes sociales, provocando muchos comentarios divididos. Si bien algunos creen que solo fueron comentarios, otros consideran que los “acercamientos físicos” entre Poncho y Sury dejaban ver cierta atracción. Incluso, llegaron a decir que, probablemente, detrás de cámaras, hubo algo más entre ellos.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en redes sociales:



“A Marcela la tachan de insegura, pero con un esposo como Poncho, bien ojo alegre, ¿cómo quieren que no lo sea?”

“Ay, no, ojalá Marcela lo dejara. Ni para qué aguantar esto”

“Pobre Marcela, perdiendo los mejores años con ese hombre que no la valora, sólo la humilla”

“Si no fuera por la cámara, Poncho ya le hubiera echado gol”

“Marcela, date cuenta”

“Solo fue un comentario” Sury Sadai / Redes sociales

¿Qué ha dicho Poncho de Nigris sobre su coqueteo con Sury Sadai?

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha dicho nada sobre los rumores de romance con Sury Sadai, luego del coqueteo en ‘Secretos de parejas’. No obstante, recientemente reconoció que participar en ese reality le ocasionó muchos problemas con Marcela Mistral.

“Lo digo sinceramente, porque es la verdad, o sea, sí ha habido broncas (con Marcela Mistral), cambio de actitudes. Una cosa es hacer show, pero, ya verlo, la verdad, sí afecta emocionalmente en pareja”, dijo en una entrevista compartida por Michelle Rubalcava.

Cabe destacar que Mistral tampoco se ha pronunciado. Sin embargo, por lo que se pudo ver en el reality, es una persona celosa, lo que explicaría los comentarios de de Nigris de que parte de sus problemas maritales se deben a los comentarios atrevidos que Poncho le hizo a Sury Sadai.

Mira: ¿Esposa de Poncho de Nigris se arrepiente de llorar en ‘Secretos de parejas’?: “Fui con mi psicóloga”