Bárbara de Regil habla de ‘Rosario tijeras 4’ y del miedo que tuvo durante ‘Secretos de parejas’

Bárbara de Regil (38 años) está muy contenta por el estreno de la cuarta temporada de la serie ‘Rosario Tijeras’, que el próximo 18 de junio se podrá ver por Netflix. Además, sigue dando de qué hablar gracias a su participación en el reality ‘Secretos de parejas’, donde ha levantado polémica tras confesar algunos detalles de su matrimonio con Fernando Schoenwald.

“Muy feliz, porque ‘Rosario’ es una mujer fuerte, luchona y que quiere el bien para los demás. Me gusta representar a mujeres fuertes”.

Bárbara del Regil revela detalles de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ / Cortesía de la artista y Redes sociales

¿Qué se verá en ‘Rosario Tijeras 4’ con Bárbara de Regil?

Le preguntamos qué podremos ver en esta nueva temporada. Señaló: “Muchísima más acción, y una historia diferente. ‘Rubí’ es una adolescente y es como regresar a la primera temporada, pero ahora la adolescente ya no es ‘Rosario’. La lucha es otra”.

Respecto a las expectativas de esta nueva temporada comentó: “Las mismas de siempre. Yo trabajo con todo mi corazón. Le doy todo mi amor a los personajes. Eso es lo que siempre la gente sabe que recibirá de mí”.

Barbara de Regil regresa como Rosario Tijeras / Instagram

¿Cómo se preparó Bárbara del Regil para ‘Rosario Tijeras 4’?

La guapa actriz aseguró que su mayor reto fue grabar las escenas de las peleas: “Aprendí a pelear para las contiendas en jaula y aguanté grabar esas luchas, que son tan pesadas, por la cantidad de tomas. Era muy cansado y difícil. Eso fue lo que me motivó más para dar lo mejor de mí”.

Bárbara nos confesó que tuvo que tomar algunas clases de artes marciales. “Aprendí Krav magá y jiu-jitsu”.

Sobre si “Rosario” ha madurado nos comentó: “Claro, yo he madurado. He aprendido y me he vuelto mucho más empática y amorosa. Es lo mismo que trato de hacer con ‘Rosario’, porque el tiempo pasa y los personajes tienen que evolucionar. No puede tener los mismos arranques que cuando era niña, aunque la esencia es la misma”.

Bárbara del Regil reveló que aprendió a pelear para la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ / Cortesía de la artista y Redes sociales

¿Bárbara de Regil temió separarse de su esposo por ‘Secretos de parejas’?

Bárbara nos habló sobre el reto que fue participar en el reality ‘Secretos de parejas’, junto a su esposo, Fernando Schoenwald. “Teníamos miedo de ir juntos y terminar divorciados (ríe), pero salimos siendo mejores amigos. Nos unió muchísimo”.

La actriz señaló que esta experiencia en el reality le ha servido para empoderarse como mujer y sanar algunas cosas de su vida. “No contamos secretos como esposos, ya que no tenemos nada turbio debajo de nuestra relación de 10 años. Lo que sí compartí fueron experiencias que me habían pasado a lo largo de mi vida, con el fin de empoderar, de sanar y de no callarme”, concluyó.

¿Cuál es la trayectoria de Bárbara del Regil?

En 2009 participó en el programa de televisión ‘New generation Telehit’.

Dos años más tarde, debutó en la telenovela ‘Bajo el alma’.

Trabajó en las telenovelas:

‘Amor cautivo’, ‘Secretos de familia’, ‘Así en el barrio como en el cielo’, ‘Parientes a la fuerza’ y ‘Cabo’.

Ha hecho varias series como:

‘El torito’, ‘Rosario Tijeras’, en sus 4 temporadas, ‘Pacto de sangre’, ‘Lalola’ y ‘Mujeres asesinas’.

Participó en los programas:

‘Miss Universe Colombia 2021’, ‘¿Quién es la máscara?’, el cual ganó con el personaje de “Puercoespunk”, y en 2025 el reality ‘Secretos de parejas’ .

Ha hecho las películas: ‘Tiempos felices’, ‘Ni tú ni yo’, ‘Loca por el trabajo’, ‘Rebelión de los godínez’, ‘Quiero tu vida’ y ‘Vasily’.

