Bábara de Regil revela el delicado motivo por el que hizo ejercicio en pleno vuelo

Bárbara de Regil fue blanco de críticas en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que se le vio ejercitándose en un avión.

Sin embargo, la también actriz no se quedó callada y explicó a sus detractores por qué fue captada así en pleno vuelo. ¡Tiene una contundente razón!

Bárbara de Regil hace ejercicio en pleno avión y le llueven críticas

Si bien, la protagonista de ‘Rosario tijeras’ se ha consolidado como una de las actrices más talentosas y polémicas de la industria. Algunas de sus controversias han sido por su supuesta “obsesión” con el ejercicio. ¡Siempre ha lucido una gran figura!

De Regil siempre se ha mostrado a favor de la buena alimentación y las rutinas de ejercicio. Incluso, ha revelado que repudia a las personas que consumen alimentos con exceso de carbohidratos, así como también reprueba los “vicios”.

En esta ocasión, dejó clara su postura luego de que fue captada haciendo ejercicio en pleno vuelo. En las imágenes se puede ver a la histrionisa trotando en su lugar y haciendo algunas sentadillas. Incluso, su esposo, Fernando Schoenwald ni siquiera voltea a verla.

“Yo en loca después de casi 35 horas arriba de aviones”, escribió Bárbara en su publicación.

Dicha situación causó total revuelo en las redes sociales. Internautas no tardaron en tacharla de “obsesiva” con el ejercicio. Eso no es todo, también calificaron que hizo esta acción solo por “llamar la atención”.

Estos fueron algunos comentarios:

“Por favor espero le hayan reembolsado al pasajero que está ahí al lado, que culpa de aguantarla”,

“Ya vimos que para ser m@m.ad@s, se puede ser en cualquier momento y lugar”,

“A la mujer le súper urge una terapia psicológica para su TOC, y una buena clínica de desintoxicación”,

“Cuando lo único que tienes que ofrecer es el físico…”



Así fue el momento:

¿Ustedes también se ponen a hacer ejercicio en pleno vuelo, como lo hace Bárbara de Regil? 👀🤔 pic.twitter.com/NhFef8KWZ9 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) November 20, 2024

¿Qué dijo Bábara de Regil a quienes la criticaron por hacer ejercicio en pleno vuelo?

Bárbara no tardó en responder a las innumerables críticas que recibió por dicho video. La actriz ocupó sus redes sociales para explicar por qué tuvo que acudir al ejercicio en esa ocasión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, De Regil publicó una historia en la que remarcó que no tiene que ver con un “trauma” o una obsesión”, sino por un tema de salud.

“A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo... Esos movimientos que ven son para evitar trombosis”. Bárbara de Regil

Agregó: “Sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo. P.D. ¿Soy la única que no soporta esa vocecita como del chismecito del baras?”.

Aunque, Bárbara aclaró por qué tomó la decisión de hacer ejercicio en ese momento, las críticas siguen sin cesar en redes sociales.

Así lo dijo Bárbara de Regil: