Bárbara de Regil se disfraza de “ella misma” en Halloween y divide opinones

Bárbara de Regil sorprendió a sus seguidores este Halloween al anunciar que se disfrazó de “ella misma”. La actriz, conocida por su energía positiva y su fuerte así como controversial presencia en redes sociales, eligió lucir como la ‘Mujer Maravilla’ en esta fecha donde los disfraces son los protagonistas.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 9 millones de seguidores, Bárbara compartió varias fotos de su disfraz. En sus publicaciones, explicó que para ella, “Halloween es la única fecha del año en donde puedo ser YO”.

Estas palabras causaron revuelo porque la actriz de ‘Rosario tijeras’ se puso en ese concepto de la superheroína a quien se refirió como un símbolo de fuerza e independencia, algo que ella misma busca encarnar en su vida diaria.

Bárbara de Regil divide opiniones por su disfraz de Halloween

Algunos seguidores elogiaron su elección y la compararon fde manera favorable con la famosa superheroína. Además, destacaron que el disfraz que eligió fue el original del cómic, en lugar de la versión popularizada por Gal Gadot en las películas más recientes.

“Que hermosa estás”, “Dios mío, te ves fantástica”, “la verdadera Mujer Maravilla”, “Super todo que ver”, “eres idéntica y super mega más hermosa”, comentaron.

A la par hubo otros comentarios al respecto criticándola por el disfraz que eligió y escribieron: “¿En Halloween no se supone que los disfraces deben dar miedo?”, “¿entonces vives reprimida?”, mientras otros le pidieron que se disfrazara de su personaje de ‘Rosario tijeras’ y otros más se lo tomaron con humor comentando: “Halloween es para asustar, no para enamorar bb”.

Deslumbró con su disfraz / Instagram

Cabe señalar que este no es el primer año que Bárbara se disfraza de la Mujer Maravilla. En Halloween de 2021, también optó por este icónico personaje en una fiesta de disfraces, donde fue la anfitriona. Es así que su amor por esta figura heroica parece ser un reflejo de su propia filosofía de vida, en la que promueve en cada oportunidad el empoderamiento y la autoaceptación así como mensajes inspiradores.

La polémica de Bárbara de Regil por no saber diferenciar el Día de Muertos y Halloween

El año pasado, Bárbara dio de qué hablar cuando en una entrevista evidenció que no sabía la diferencia entre el Día de Muertos y Halloween y aún así preferir la tradición originaria de Estados Unidos.

“¿Cuál es la diferencia? Halloween... el Día de Muertos no (lo quiero) a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida, eso de que hay que ponerles flores o algo... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy así, a mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo ponerle su coca y una foto”, dijo.

Tras sus palabras, los mexicanos se sientieron agredidos y atacados por el “desprecio” de la actriz especialmente porque prefirió al Halloween, de origen anglosajón, que al Día de Muertos que tiene sus orígenes en el México prehispánico.

Luego de las críticas, Bárbara salió a defenderse y dijo cómo se tomaba los malos comentarios. “Con risa, con humor, con buena onda con alegría, lo tomo como es la vida. Si digo ¿cuál es la diferencia? y me quedé cuatro segundos pensando, después dije: ‘claro’, entendí y dije: ‘Halloween’ ¡y contesté! pero todo mundo se quedó con mis segundos de '¿cuál es la diferencia?’”