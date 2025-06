¡Bárbara de Regil rechaza a J Balvin! Le responde con mensaje que lo habría dejado en ridículo tras coqueteo

En la industria del espectáculo se encendió tras las recientes declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien aseguró en su programa de YouTube que J Balvin intentó coquetearle a Bárbara de Regil durante una entrega de premios. Según el comunicador, el reguetonero colombiano quedó impresionado por el atractivo físico de la actriz de Rosario Tijeras y no dudó en buscarla en redes sociales para acercarse más a ella.

De acuerdo con Ceriani, el intérprete de Mi gente no tenía idea de que la influencer fitness estaba casada. Al darse cuenta de su error al revisar sus publicaciones en redes, J Balvin habría intentado disculparse rápidamente, pero el daño ya estaba hecho y lo que vino después dejó a todos con la boca abierta.

Mira: Bárbara de Regil revela que sufrió abuso por una persona cercana a su familia ¡Solo tenía 12 años!

¿Qué fue lo que Bárbara de Regil le habría dicho a J Balvin?

Lejos de tomar la disculpa como un gesto educado, Bárbara de Regil habría lanzado un contundente y cruel mensaje que no tardó en encender las redes sociales. Ceriani relató que la actriz le habría respondido al cantante de manera fulminante: “Por más que esté casada no voy a meterme contigo que eres feo, que no me gustas, que eres horrible”.

El comentario, según el conductor, dejó completamente descolocado al colombiano, quien no esperaba una respuesta tan dura. “Bárbara de Regil se sacó de onda con J Balvin impresionante, las cosas que nos venimos a enterar a estas alturas del partido”, agregó Ceriani en su programa.

Estas revelaciones han dejado de ser rumor pues Barbara de Regil en el episodio 6 de secretos de parejas lo confirmó.

Así lo dijo Ceriani:

Lee: Susana Zabaleta rompe el silencio y cuenta si dio un golpe a Bárbara de Regil: “Qué casualidad”

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre J Balvin? ¡Aquí te contamos el chisme completo!

En el recién estrenado capítulo 6 del reality Secretos de parejas, durante una comida entre Bárbara de Regil y su esposo Fernando Schoenwald y Poncho De Nigris con Marcela Mistral, la actriz soltó una anécdota que dejó a todos con la boca abierta.

Bárbara, fiel a su estilo directo y sin filtros, contó que hace un tiempo le entregó un premio a J Balvin en Miami. Años después, al compartir un recuerdo en redes sociales nunca espero que el cantante le contestara de tal manera.

“Cuando le entregué el premio a @jbalvin”, el reguetonero le respondió por mensaje directo con un sugerente: “Vuélvemelo a entregar”. Bárbara, entre risas, dijo que pensó: “¿Le van a dar otro premio o qué?” Bárbara de Regil

Pero ahí no terminó la cosa. Según Bárbara, Balvin tardó en darse cuenta de que ella estaba casada, y cuando lo hizo, le escribió: “Olvidado, eres casada”. A lo que ella, sin pelos en la lengua, le contestó: “Y aunque no lo estuviera, no eres mi tipo”. Al parecer, el cantante no se lo tomó nada bien y se molestó.

Ya fuera de cámaras, Bárbara remató con una frase que dejó a todos riendo:

“Yo le tengo mucho respeto a J Balvin, pero con toda la voz, carrera y dinero que tiene, a mí lo que me provoca no es entregarle un premio… ¡es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas!” Bárbara de Regil

Hasta ahora, se sabe que el reality grabado en Bali ya fue filmado; sin embargo, la información de Ceriani y la confirmación de Bárbara surgieron al mismo tiempo. A pesar de la controversia, la influencer no ha salido a desmentir ni confirmar públicamente las declaraciones del periodista.

Mira: Poncho de Nigris duda de la orientación de Julián Gil: “Creo que es bisexual”

¿Quiénes son las parejas de Bárbara de Regil y J Balvin?

Por un lado, Bárbara de Regil está casada desde hace casi 10 años con Fernando Schoenwald, un abogado con quien ha formado una sólida relación que prefieren mantener en la discreción, aunque de vez en cuando comparten románticos momentos en redes. La actriz ha dicho públicamente que su matrimonio, como cualquier otro, enfrenta retos, especialmente por su carácter celoso, algo que ha admitido estar trabajando.

Por su parte, J Balvin mantiene una relación estable con la modelo argentina Valentina Ferrer desde 2018, con quien tiene un hijo llamado Río, nacido en 2021. A pesar de que el cantante es reconocido por su carisma, en esta ocasión habría vivido un incómodo episodio por intentar acercarse a la actriz sin conocer bien su situación sentimental.