Bárbara de Regil explota contra Ferka por cuestionar si está certificada para dar clases de ejercicio

Bárbara de Regil considera que quizá a Ferka nadie la voltea a ver y por ello se pone hablar de ella.

La actriz de ‘Cabo’, Bárbara de Regil, quien comenzó a dar clases de ejercicio funcional en la pandemia, respondió contundente a Ferka, quien la cuestionó sobre si estaba certificada para dar este tipo de entrenamientos.

Bárbara de Regil quien ha sido duramente criticada en redes sociales por su estilo de vida y comentarios que han generado controversia, aseguró que ella jamás se ha metido con Ferka.

“Nuevamente cuando no te voltean a ver, sales a hablar de otros para que te volteen a ver, yo nunca hablo de Ferka, yo he trabajado con ella como con muchas, pero nunca salgo ni ataco a nadie”, comentó en entrevista a ‘Venga la Alegría’.

Bárbara de Regil comenzó en la pandemia a compartir sus entrenamientos en Instagram Live. / Facebook: María Fernanda Quiroz/ Facebook: Bárbara de Regil

“Ella no sabe de mi historial, no sabe mi vida, no sabe que he hecho”, agregó Bárbara de Regil, quien aseguró que lo único que le importa es que con sus clases ha logrado motivar a las mujeres.

“Eso es lo que me importa, que las mujeres las motivo y salen a hacer ejercicio”, comentó Bárbara de Regil.

La actriz, quien comparte consejos sobre su estilo de vida de saludable confesó que tras varios ataques en redes sociales, a ella le vale lo que digan.

“Me vale mad.., a mí no me importa lo que digan de mí, lo tomo de quien viene, quien lo dice, la gente que lo escribe es gente que se escuda detrás de un teléfono, que ni conozco”.

Bárbara de Regil confiesa que le valen las críticas sobre su estilo de vida, pues ni conoce a quienes le escriben cosas negativas. / @barbaraderegil

¿Qué dijo Ferka sobre Bárbara de Régil?

María Fernanda Quiroz señaló sobre Bárbara de Regil: “Yo creo que si empiezas a dar clases y vas a instruir a la gente, entonces tienes que tener un diploma…Eso es lo que pienso”.

Hasta el momento Ferka no se pronunciado ante estas nuevas declaraciones.