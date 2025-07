Bárbara de Regil se burla de “Chicharito” por video machista y lo acusa de hacerlo con ChatGPT

Bárbara de Regil no se quedó callada ante el polémico video del futbolista Javier “Chicharito” Hernández, quien ha sido duramente criticado en redes por lanzar declaraciones consideradas machistas y anticuadas sobre el rol de las mujeres.

La actriz reaccionó de forma sarcástica, lo trolleó en redes y hasta sugirió que su desafortunado discurso lo escribió con ayuda de inteligencia artificial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de “Rosario Tijeras” compartió su opinión sobre el discurso del delantero de Chivas, donde este habla de lo que, según él, debería representar la “energía femenina” en la sociedad.

Su respuesta desató carcajadas, pero también aplausos de cientos de internautas que la apoyaron por poner en su lugar al futbolista.

Mira: La poderosa razón por la que Bárbara de Regil dejó de bañarse y hasta su rutina de ejercicio

Bárbara de Regil / Redes sociales

¿Qué dijo “Chicharito” sobre las mujeres que desató la polémica?

En el polémico video, Javier “Chicharito” Hernández expresó que las mujeres “están fracasando” y “erradicando la masculinidad”, provocando que la sociedad sea cada vez más “hipersensible”.

“Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices”. “Chicharito”

Además, agregó que responsabilizar a las mujeres de su energía “también es amarlas”, y con tono irónico, criticó a quienes desean un hombre proveedor pero consideran la limpieza como opresión patriarcal: “Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal… Interesante”.

Mira: ¡Bárbara de Regil rechaza a J Balvin! Le responde con mensaje que lo habría dejado en ridículo tras coqueteo

Así reaccionaron las redes tras la declaración “machista” de “Chicharito” sobre las mujeres

Las palabras del futbolista desataron una ola de reacciones negativas. Usuarios en redes lo tacharon de retrógrada, machista y hasta peligroso, por promover estereotipos dañinos. Incluso las jugadoras del equipo Chivas Femenil expresaron públicamente su rechazo al discurso de su compañero de club.

La Federación Mexicana de Fútbol, no descartó sanciones contra el jugador, mientras que Chivas emitió un comunicado señalando que “no respalda ninguna conducta, postura o expresión que refuerce estereotipos que limiten la libertad y el desarrollo de las personas”. Aunque no nombraron a “Chicharito” directamente, se dejó claro que no apoyan este tipo de discursos.

“El Club Deportivo Guadalajara reafirma su compromiso con el desarrollo igualitario, la equidad de géneroy el respeto hacía todas las personas. Los recientes mensajes que se publicaron en redes sociales representan una postura individual, mismos que son ajenos a los principios y valores de nuestra institución”.

Bárbara de Regil explota contra Chicharito por comentario machista y menciona a ChatGPT

Una de las celebridades que se pronunció con más impacto fue Bárbara de Regil, quien desde sus redes sociales lanzó una crítica con su característico estilo ácido y directo.

“Jajjajajajjajaja ‘limpiando’ dice. ‘A permitir ser lideradas por un hombre’ dice”, escribió entre risas la actriz, dejando en claro su postura ante el discurso del futbolista.

Pero lo que más llamó la atención fue la manera en que cerró su mensaje:

“Siento que Chat (GPT) falló con el guion”, burlándose de la posibilidad de que Javier Hernández hubiera escrito sus palabras con ayuda de inteligencia artificial.

Bárbara de Regil se lanza contra “Chicharito” tras el vdeo machista. / Redes sociales

Mira: Bárbara de Regil se casó con Fernando Schoenwald en Las Vegas: “Más enamorados que nunca”

Al momento, ‘Chicharito’ no se ha pronunciado a los comentarios de las celebridades que lo critican ni ante los comunicados de las Chivas ni de la Federación Mexicana de Fútbol.