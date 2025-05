La poderosa razón por la que Bárbara de Regil dejó de bañarse y hasta su rutina de ejercicio

La serie ‘Mujeres asesinas’ regresó este fin de semana a la plataforma Vix, con una tercera temporada bajo el formato de streaming. Los primeros dos episodios ya están disponibles y en uno de ellos se puede apreciar la actuación de la actriz e influencer Bárbara de Regil, a quien también es posible ver actualmente en el recién estrenado reality show ‘Secretos de parejas’.

Bárbara de Regil compartió detalles sobre su trabajo en la popular serie. / Redes sociales.

Te puede interesar: Bárbara de Regil revela que sufrió abuso por una persona cercana a su familia ¡Solo tenía 12 años!

¿Por qué Bárbara de Regil dejó de bañarse para ‘Mujeres asesinas’?

La actriz compartió en un reciente video el reto que fue dar vida a ‘Raquel’, mujer que vive fuertes complicaciones como madre. En medio de los promocionales de la temporada, Bárbara de Regil compartió con ‘Univision’ algunos detalles que tomó en cuenta para dar una interpretación mucho más real de ‘Raquel’.

“Fui a varios llamados sin bañar y no hice ejercicio muchos días. Mi personaje es una mujer que está viviendo bajo las circunstancias que la vida le puso, no las decide. Trata de tomar buenas decisiones pero los resultados siempre son los que ella no buscaba. Yo creo que trae un nudo en la garganta todo el tiempo. No hice ejercicio porque cuando hago ejercicio y me baño me despierto con mucha vitalidad, trataba de no hacerlo para llegar con un mood muy bajo”, compartió.

El capítulo de Bárbara de Regil es el segundo de la nueva entrega de la serie. / Redes sociales.

No te pierdas: Bárbara de Regil se inyecta esperma de salmón en la cara y desata revuelo en redes

¿De qué trata y cómo ver el episodio de Bárbara de Regil en ‘Mujeres asesinas’?

El capítulo es la segunda entrega de la temporada 3 de ‘Mujeres asesinas’, está disponible en la plataforma de Vix y los primeros capítulos están liberados de forma gratuita, aunque con anuncios.

La trama se centra en Raquel, quien está a punto de tramitar su divorcio, y con él llega la batalla por la custodia de su hijo. Para ella, este proceso ya es un grave problema, pero apenas es la punta del iceberg de lo que está por venir, al descubrir que su pequeño hijo le ha ocultado un terrible secreto que la llevará a tomar decisiones fatales.

La actriz Bárbara de Regil comentó sus métodos para prepararse como ‘Raquel’. / Redes sociales.

También lee: Bárbara de Regil señala a Susana Zabaleta de haberla golpeado: “Me dijo: ‘No me llevo pesado, vivo pesado’”

¿Qué comentarios ha generado en redes sociales el capítulo de Bárbara de Regil en ‘Mujeres asesinas’?

Algunos internautas que ya vieron el episodio de Bárbara de Regil coincidieron en lo fuerte y crudo que resulta el capítulo. Destacan además la interpretación de la actriz de ‘Rosario tijeras’, que en ocasiones ha llegado a ser ‘cancelada’ por sus comentarios. No obstante, ahora los usuarios han aplaudido su trabajo en la serie.

Algunos de los comentarios que pueden leerse en diversos clips respecto a su episodio son: