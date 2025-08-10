Querido actor de telenovelas salió del clóset y se sincera: “Viví bullying”

Aunque en televisión lo hemos visto en personajes rudos, Axel Santos es totalmente distinto. El actor nos contó cómo la industria ha avanzado sin importar la orientación sexual y lo positivo que fue para él salir del clóset.

Axel Santos, portada revista / Luis Pérez y redes sociales

¿Qué dijo Axel Santos, actor de telenovelas, sobre el bullying que vivió?

Alex Santos dijo: “No pude salir tan fácil del clóset por el momento cultural que viví en mi infancia y adolescencia y aparte en provincia, pero cuando lo hice fue hermoso”.

“Claro que ha habido un avance en la industria. Definitivamente es hermoso ver que ya no pasa nada por ser quien eres tú. Tu capacidad actoral y artística te lleva a diferentes proyectos, sin importar tu orientación sexual. Eso se agradece mucho”.

“Viví bullying en la secundaria. En su momento me afectó, pero afortunadamente mi círculo cercano siempre me protegió. Eso me hizo fuerte. Seguramente hay gente que lo padece mucho más y no está bien”.

Lee: Famosa actriz de No manches, Frida , sale del clóset con emotivo mensaje

Axel Santos IG / @axel_santosc

¿Cómo ‘salió del clóset’ el actor Axel Santos?

“Tal vez no pude salir tan fácilmente del clóset por el momento cultural que me tocó vivir en mi infancia y adolescencia, y aparte en provincia. Soy de León, Guanajuato. Cuando lo hice fue un proceso hermoso”, dijo Axel Santos.

“Fue a los 20 años, ya un poco grande. Tengo a los papás más amorosos del mundo. Cuando se los dije fueron buenos conmigo. Me han cuidado siempre y he contado con todo su apoyo”.

“Me da mucha tranquilidad saber que las nuevas generaciones viven su sexualidad con mucha más libertad. Vamos evolucionando como sociedad y hay mucho respeto ahora”.

Tal vez te interese: Ricky Martin revela el verdadero motivo por el que se animó a salir de clóset

Axel Santos actor y cantante / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Axel Santos sobre su participación en ‘Rosario Tijeras’?

Sobre cómo se encuentra en el amor nos dijo: “Soltero. Viendo si llega la persona indicada. Será un placer, pero mientras tanto, muy enfocado en lo mío. Disfruto mi trabajo en el teatro en Afterglow y estos proyectos maravillosos”.

Actualmente lo vemos en la cuarta temporada de la serie Rosario Tijeras: “Me verán bien diferente de como soy en realidad. Eso es lo bonito de ser actor y crear personajes. ‘Marcos’ es parte de ‘Los chulos’, que están en contra de ‘Rosario’”.

¿Cómo fue trabajar con Bárbara de Regil?: “Maravilloso. Es muy profesional. Llegaba todos los días temprano a su llamado, estudiada, disciplinada y agradable. Siempre con una sonrisa para sus compañeros”.

“Estaba muy nervioso, porque le tenía que pegar en la cara y donde se me fuera tantito el golpe... pero quedó muy bien hecho y no se me pasó la mano (ríe). Gracias a la dirección que tuvimos. Bárbara decidió hacer todas sus escenas de acción”.

“Viene el estreno de una película de terror, El socio de la muerte. Es mi debut en cine. Se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara y nos fue muy bien. Es una historia LGBTQ+. Tiene un rollo cómico en una historia de terror”, concluyó.

Lee: Eduardo Verástegui rompe el silencio sobre su orientación sexual ¿Tuvo un romance con Ricky Martín?

Axel Santos y Bárbara de Regil revista / Luis Pérez y redes sociales

¿Quién es Axel Santos, actor de telenovelas que salió del clóset?

Inició su carrera en teatro y ha participado en obras como: Un acto de Dios , El juego que todos jugamos y Zaratustra .

, y . Lo hemos visto en las series: R , de Paramount , y El búnker , de HBO .

, de , y , de . Ha conducido programas como: El break PM y Aquí contigo .

y . Es cantante en el espectáculo musical Mix on y también entrenador físico.

y también entrenador físico. Lo vemos en las series Rosario Tijeras 4 y Juegos interrumpidos. Además, está en la obra Afterglow.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Te puede interesar: Ernesto D’Alessio habla claro sobre su sexualidad: ‘Ser gay no es ofensa, pero exijo respeto’