Ernesto D’Alessio habla claro sobre su sexualidad: ‘Ser gay no es ofensa, pero exijo respeto’

Ernesto D’Alessio vuelve a estar en el centro de atención, no solo por su participación en el espectáculo, “Alberto, el musical”, sino por los rumores que, desde hace años, rondan su vida personal. En medio del mes del orgullo LGBTQ+, el hijo de la icónica Lupita D’Alessio decidió aclarar su postura respecto a su orientación sexual y envió un mensaje de respeto que no pasó desapercibido.

Durante la promoción de su más reciente proyecto teatral, el también cantante fue cuestionado sobre su sexualidad, una conversación que, según sus palabras, ha perseguido su carrera desde los inicios. Sin tapujos, Ernesto respondió con firmeza y pidió dejar de lado los prejuicios, destacando que la orientación de cualquier persona no debería ser usada como forma de ataque o burla.

Ernesto D’Alessio / Facebook: Ernesto D’Alessio

¿Qué dijo Ernesto D’Alessio sobre su sexualidad?

Ernesto D’Alessio, reconocido por su trabajo en telenovelas y la música, aprovechó una entrevista reciente para hablar abiertamente sobre los rumores que han circulado durante años acerca de su supuesta homosexualidad. Aunque fue claro en señalar que no le molesta lo que dicen de él, lamentó que se siga utilizando la orientación de una persona como un motivo para juzgar o menospreciar.

“Desde que saqué mi primer disco con mi pelo largo y mi cara finita, cuando bailo, tengo movimientos afeminados, pero a mí no me molesta... Si yo soy gay, déjenme en paz, y si no soy gay y tengo una novia, déjenla en paz a ella”, declaró con serenidad. Con estas palabras, dejó claro que su identidad no depende de la percepción ajena y que no tiene nada que ocultar.

Ernesto D’Alessio desmintió los rumores sobre su sexualidad / Facebook: Ernesto D’ Alessio

Ernesto D’Alessio lanza mensaje de respeto e inclusión durante el Mes del orgullo LGBTQ+

En un contexto marcado por la visibilidad y el orgullo LGBTQ+, Ernesto se unió a las voces que exigen respeto e inclusión. Durante su declaración, aseguró que no hay nada reprochable en ser homosexual o heterosexual y que la orientación sexual de una persona no define su valor ni debe ser blanco de ataques.

“Lo que me molesta es que lo usen como un insulto. ¿Y si fuera gay, qué? No pasa nada. No tengo problema con eso. Lo que importa es el respeto y cómo tratamos a los demás”, subrayó. Así, Ernesto D’Alessio se posicionó como una figura pública que, independientemente de su orientación, respalda la diversidad y condena los estigmas que aún persisten en la sociedad.

Ernesto D’ Alessio con piernas cruzadas / Francisco Mancera

¿Quién es la pareja de Ernesto D’Alessio?

A más de dos años de su separación de Charito Ruiz, con quien estuvo casado por 16 años y tuvo cuatro hijos, Ernesto D’Alessio decidió dar un paso adelante en su vida personal. Desde hace un año, presentó públicamente a su nueva pareja a través de un tierno video compartido en Instagram, donde se le ve compartiendo muestras de cariño con una joven llamada Alejandra Gálvez Araiza.

Alejandra se describe en redes sociales como amante del fitness, los animales y el trabajo. Desde su cuenta oficial, también ha compartido momentos junto al cantante, incluyendo su asistencia a uno de sus conciertos.

Con este nuevo capítulo, Ernesto D’Alessio no solo deja clara su orientación y postura ante los rumores, sino que también muestra que vive su vida sin máscaras, con autenticidad y mucho amor.

