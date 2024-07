Ernesto D’Alessio opina sobre la nueva pareja de Charito Ruiz en la vida de sus hijos

Ernesto D’Alessio ha compartido abiertamente su nueva relación sentimental con Alejandra, una persona fuera del ámbito artístico. Este acontecimiento marca un nuevo comienzo en la vida del cantante después de su divorcio de Charito Ruiz, con quien estuvo casado durante 16 años y tiene cuatro hijos.

Ambos han dejado atrás su pasado. Este lunes, Charito Ruiz compartió una serie de fotografías junto al hombre que aparentemente robó su corazón desde hace unos meses. Inicialmente, la influencer intentó mantener este romance en privado, pero conforme la relación se hizo más seria con el empresario Juan Beltrán, Charito decidió expresar abiertamente lo enamorada que está.

Ernesto D’Alessio reveló cómo se siente acerca de que sus hijos convivan con la pareja de su ex

En una entrevista para “De primera mano”, el cantante compartió su opinión sobre el nuevo novio de Charito y discutió sus sentimientos hacia esta nueva pareja, que ya comparte tiempo con sus hijos.

“Mi sentir ya lo expresé. Somos padres de 4 hijos, y Juan lo sabe perfectamente. Ale, mi novia, también lo sabe. Mientras ellos respeten nuestras decisiones respecto a mis hijos, no hay nada más que decir. Está clarísimo. Qué bueno que ella está feliz, qué bueno que está enamorada”. Ernesto D’Alessio.

Respecto a la nueva relación de su ex, Ernesto considera que puede ser beneficiosa para sus hijos: “Lo que me agrada es que si ella está enamorada, eso le proporciona estabilidad en la vida. Mis hijos viven con ella, y me alegra que tengan estabilidad emocional junto a su madre. Eso me da gusto”.

Después de su divorcio, aunque terminó su relación con Charito Ruiz, Ernesto D’Alessio se encuentra muy feliz con su nueva pareja.

Ale es la guapa novia de Ernesto D’ Alessio. / Instagram: @ale_galveza

“No tiene nada que ver con el medio. Ya me mudé a la Ciudad de México, muchas cosas han cambiado para bien. Estoy feliz y contento”, concluyó.

Ernesto D’ Alessio y su novia Ale / Instagram: @ernestodalessio

