Lupita D’Alessio quiere que solo uno de sus hijos cumpla con su última voluntad

El pasado viernes 21 de marzo, se dio a conocer que Lupita D’Alessio había sido internada de emergencia por problemas respiratorios. Según declaraciones de su hermana, María Estela Contreras, a un medio de comunicación, estuvo muy grave.

Una amiga cercana a la familia nos dijo que, debido a lo sucedido, ‘la Leona dormida’ ya tiene el testamento hecho.

“Nos preocupamos muchísimo cuando la internaron. Días antes de ser hospitalizada, ella andaba feliz en su casa, en la playa. Luego voló a la CDMX. De un día para otro nos enteramos de que había tenido problemas respiratorios. No nos esperábamos que sucediera”, contó.

Lupita D’Alessio / IG: @soylupitadalessio

¿Lupita D’Alessio ya hizo testamento?

Fuente a TVNotas “¡Afortunadamente, ya fue dada de alta! Debo confesarles que su hospitalización la dejó con mucha preocupación y, como dice el dicho: ‘Mujer precavida vale por 2’. Para que no hubiera problemas en la familia y evitar que sus hijos se peleen por sus bienes, decidió dejar todo listo y bien estipulado en su testamento, por cualquier cosa que pudiera pasar”.

“Eso no quiere decir que se vaya a morir o que esté enferma de algo terminal. Quiero dejarlo muy claro. No me gustaría que otros medios de comunicación inventen cosas que no van. Ella hizo su testamento solo porque es una mujer previsora que no piensa dejarle complicaciones a sus hijos ni nietos”, relató.

“Le gusta tener todo en orden, tanto en lo profesional como en lo personal. Lupita es una mujer que tiene las cosas bien controladas. Yo sabía que en algún momento se iba a poner a ver ese tema tan importante. A lo largo de su carrera, con esfuerzo y dedicación, ha logrado hacerse de sus cosas. Solo uno de sus hijos se hará cargo de cumplir sus voluntades cuando ya no esté”, señaló.

Lupita D’Alessio y su familia / Insta: @soylupitadalessio, @jorgedalessio, @ernestodalessio, @cesardalessio y @boboproducciones

¿Quién está en el testamento de Lupita D’Alessio?

Reveló que Ernesto fue designado como albacea. “No sé con exactitud cómo quedó el testamento, ni los porcentajes de nada. Lupita nos dijo que Ernesto quedó como albacea. Él fungirá esa labor en caso de que su mamá falte”.

“Lo eligió a él porque le tiene muchísima confianza. Es un hombre maduro, centrado y responsable. Obviamente, también confía en Jorge y César. Ama a sus 3 hijos de forma pareja. Los protege de todo y está orgullosa de ellos”, contó.

“Al final, solo se puede a elegir a un albacea, y Ernesto fue el indicado para ella. Quieran o no,

él ha estado más cerca. Ya saben que siempre hay un hijo en las familias que no suelta a la madre. Eso es completamente normal. Aquí no hay pleito entre hermanos ni nada por el estilo. Todos se quieren mucho. Yo no sé si Jorge y César estarán de acuerdo o no, pero concuerdo con Lupita en que él es el indicado para velar por sus bienes. Lupita es una mujer justa y estoy segura de que a todos les van a tocar partes iguales”, puntualizó.

“Los 3 están al pendiente de ella. Se preocupan. La procuran. No la han dejado en ningún momento. Y menos cuando la han internado de emergencia, tal y como pasó en estos últimos días. Lo vuelvo a decir: Tuvo que elegir a solo uno para dejarlo a cargo de todo”. Fuente a TVNotas

“Afortunadamente, mi amiga ya está en recuperación desde su hogar. La observan y monitorean para que no recaiga. Deseo con todo mi ser que tengamos a Lupita D’Alessio por muchos años más”, concluyó.

Lupita D’Alessio y Ernesto D’Alessio / Insta: @soylupitadalessio, @jorgedalessio, @ernestodalessio, @cesardalessio y @boboproducciones

¿Qué es un albacea?

De acuerdo con información de Garanley abogados, se trata de la persona elegida para que se encargue de cumplir las instrucciones que deja una persona en su testamento. Es un cargo voluntario que debe ser aceptado por la persona en cuestión, incluso puede recibir una retribución.

Esta persona tiene que velar por la seguridad de los bienes mientras no se haya hecho el inventario. No se puede transferir el cargo, ni delegar sus funciones.

Lupita D’Alessio y Ernesto D’Alessio / Insta: @soylupitadalessio, @jorgedalessio, @ernestodalessio, @cesardalessio y @boboproducciones

La trayectoria de Lupita D’Alessio

Inició su carrera musical en el Festival internacional de la canción popular (1971).

En 1978 participó en Festival OTI.

Ha lanzado discos como Mi corazón es un gitano (1971), Juro que nunca volveré (1978), Ese hombre (1981), Lupita D’Alessio le canta a Juan Gabriel

Actuó en telenovelas como: Ana del aire (1974), Pacto de amor (1977), Tiempo de amar (1987) y Ellas, inocentes o culpables (2000).

