Lupita D’Alessio se despide definitivamente de los escenarios y revela cuál es su estado de salud, VIDEO

Lo que desde hace semanas se intuía, se ha confirmado. Lupita D’Alessio se retira definitivamente de los escenarios, tras más de 50 años de trayectoria artística. Aunque la noticia es triste, no fue sorpresa para muchos, pues hace unas semanas la propia cantante había dado indicios de que este podría ser su último año de trabajo.

“He llorado mucho. Sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, ha estado sanado porque él es mi pastor y a él le debo estar con vida y seguir cantando. Amigos, este es el último año para mí y mi música”, dijo la llamada ‘Leona dormida’ en un mensaje para redes sociales.

Poco después su propio hijo, Ernesto D’Alessio manifestó que tanto él como sus hermanos respetan la decisión de su madre:

“Es cierto que este puede ser su último año cantando. Ella tiene derecho a decidir sobre su vida los que ella quiera. Si ella quiere dejar de cantar, que deje de cantar. Y nosotros estamos con ella toda la vida. Somos sus hijos. La amamos”, indicó.

¿Lupita D’Alessio se retira definitivamente de los escenarios?

La noche del lunes 2 de junio, Lupita D’Alessio, a través de un video compartido por su agencia de representación, anunció su retiro definitivo de los escenarios y agradeció a todos los fanáticos por el amor que le han dado a lo largo de los años.

Lupita D’Alessio “Este es el último año que trabajo. Yo se lo pedí a Jack (Borovoy). Le dije ‘Jack, ya quiero, este año, ya parárle’. Me dijo ‘ok’”

La intérprete de ‘Mudanzas’ indicó que, en las redes sociales, se darán a conocer las fechas que tiene programadas para lo que resta del año.

“Si se meten a las redes sociales de Bobo, allí van a ver las fechas. Están como muy separadas, precisamente, para que yo esté tranquila”, expresó.

¿Por qué Lupita D’Alessio se despide de los escenarios?

Consciente de que su retiro causará mucha especulación, principalmente sobre su estado de salud, Lupita D’Alessio dejó claro que su decisión no tenía nada que ver con algún problema médico, como se ha rumorado desde su hospitalización a finales de marzo por una crisis respiratoria.

La celebridad aseguró que está sana y dejó claro que nadie la “obliga a trabajar”, asegurando que, en todos sus años de trabajo, tanto su familia como su equipo de trabajo siempre la han procurado.

“No uso silla de ruedas. Me siento y luego me levanto a trabajar. Gracias a Dios puedo cantar de pie. Estoy sana, mi voz de 71 años está bien, canto dignamente. Nadie me obliga a trabajar. Eso está muy jalado de los pelos. Soy una mujer hecha y derecha. Yo decido. Si yo no me sintiera bien, sería la primera en decir ‘ya no puedo seguir’. Me apoyan”, puntualizó.

Para finalizar, dijo sentirse muy orgullosa de todo lo que ha logrado como artista, incluyendo su presentación en el Zócalo en mayo, por motivo del Día de las madres: “Estoy sana, estoy bien. Les mando besos”, concluyó.

¿Cuándo será el último concierto de Lupita D’Alessio?

Como la misma Lupita D’Alessio lo dijo en su clip, tiene varias presentaciones programadas para lo que resta del 2025. Estas son algunas de las que están confirmadas hasta el momento:

28 de junio- Xalapa, Veracruz

2 de agosto- Auditorio Nacional, CDMX

5 de agosto- Arena Guadalajara, Guadalajara

10 y 11 de octubre – La Maraka, CDMX

17 de octubre – Escenario GNP Seguros, Monterrey

La celebridad mencionó que todavía no se ha planeado dónde y cuándo será su concierto de despedida: “No sé cuándo va a ser la última fecha (para despedirme de los escenarios), si noviembre o diciembre. No tengo ni idea. Chequen las fechas allí con Bobo”, puntualizó.

