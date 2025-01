Lupita D’Alessio y los hijos de Ernesto D’Alessio ya le dieron el visto bueno a su novia: “Una nueva familia”

Ernesto D’Alessio cumplió 9 meses de romance con Alejandra Gálvez. Nos dijo que su relación va tan en serio, que ella ya conoció a su madre, Lupita D’Alessio, y a sus 4 hijos, y que la aceptaron de inmediato.

La novia de Ernesto D’Alessio ya tiene el visto bueno de su familia / IG: @ernestodalessio / @soylupitadalessio

Ernesto D’Alessio tiene una relación con Alejandra Gálvez desde hace 9 meses, tras su ruptura con Charito Ruiz

“Se conocieron y se Ilevan muy bien. La quieren muchísimo. Mi mamá vive en Cancún. No se mete en las relaciones de sus hijos, pero busca vernos felices” Ernesto D’Alessio

Han convivido varias veces. “Mi novia me acompaña a mis conciertos y mi mamá es súper atenta con ella. Ale la trata con mucho cariño. Siempre le manda saludos y habla con ella. Tienen una relación extraordinaria”

En cuanto a sus hijos, señaló: “Se llevan excelente con mi novia. Ellos viven con su mamá, pero vinieron en las fiestas decembrinas. Yo no he forzado ninguna relación. Se conocieron en unas vacaciones en Acapulco. Desde el primer momento hubo una gran química. Ale estaba nerviosa, pero le dije que no se preocupara. Únicamente tenía que ser ella. No pasaron ni 3 horas y ya estaban juntos en la alberca”

“También se fueron de compras y todo excelente. Para mí, como padre, era muy importante que mis hijos conocieran a Ale, saber lo que ellos pensaban al respecto. Es como empezar una nueva familia”. Ernesto D’Alessio

Ernesto D’Alessio y su nueva novia están más que enamorados y Lupita ya convive con ella

El actor está muy enamorado: “Ale es una mujer con mucha templanza. Con ella no he tenido ni una sola discusión. Es imposible (ríe). Tiene demasiado amor.Es una mujer que viene de una familia muy bonita”

“En su entorno familiar no conoce la violencia, el enojo, el odio ni el resentimiento. Le digo: ‘A veces me quiero enojar contigo, pero no puedo porque eres puro amor’, Tiene muchos valores y principios, la empatía que se necesita por la familia que yo tengo (rie)”.

Aunque por ahora descartaron el matrimonio, van a poner un negocio juntos: “Ale cocina delicioso.Tiene muchas recetas en su mente. Queremos poner una cafetería”

¿Qué dijo Ernesto D’Alessio de sus proyectos futuros?

De sus proyectos nos contó: “Voy a seguir en la cantada. No he parado en 2 años. Afortunadamente tengo demasiadas fechas más con mi mamá. También seguiré en teatro con La dama de negro”.

Sobre la posibilidad de que vuelva DKDA, el grupo que se formó en 1999 a partir de la telenovela del mismo nombre, donde estaban, entre otros, Patricio Borghetti, Jan y Alessandra Rosaldo, dijo:

“Hace 2 años nos juntamos en la Arena Monterrey. Ahorita lo veo complicado. Yo sí tengo todo el ritmo para lo que necesita una gira, pero Jan es empresario. Pato está en ‘Venga la alegría’ y Alessandra está con Sentidos opuestos”.

Alessandra Rossaldo fue novia de Ernesto D’Alessio en el pasado:

“Se hizo mucho ruido sobre mi reencuentro con Alessandra, por Eugenio Derbez. A él lo admiro enormemente. Nosotros (su familia) lo íbamos a ver cuando nadie lo iba a ver. ÉI estaba en el programa de Anabel Ferreira. No era de los principales. Mi mamá nos llevó a su show como 20 veces, entonces todo bien con él. No hay ningún tema al respecto”, finalizó.

