Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz: “Ella no lo perdonó porque al parecer él llevaba años con su amante”

En nuestra edición 1336 te dimos a conocer que Ernesto D’Alessio (46 años) y CharitoRuiz (38) tenían problemas en su matrimonio, debido a infidelidades por parte del cantante.

El 29 de junio confirmaron suseparación. En nuestra edición 1380 (25 de julio de 2023) una persona cercana a la expareja nos compartió que el proceso fue doloroso, y que hicieron hasta lo imposible por salvar su matrimonio.

Ahora una amiga cercana a ambos nos confesó cómo fue la última etapa de su historia, tras 16 años de matrimonio.

-¿Qué sabes de Charito y Ernesto?

“Hicieron el esfuerzo por rescatar su matrimonio. Al final el amor no predominó".

Ernesto le fue infiel a Charito en diversas ocasiones. / Instagram: charitoruiz_/ Facebook: Ernesto D’ Alessio

-¿Cómo lo intentaron?

“Tomaron terapia de pareja. De hecho, le pidieron ayuda a Yuri y a su esposo Rodrigo, que es pastor”.

-¿Qué les dijo Yuri?

“Que no se quería meter. Los conoce desde hace años y tiene una amistad muy bonita con Ernesto. Prefirió mantenerse al margen”.

-Lamentablemente no les funcionó, ¿cierto?

Exacto. Charito no perdonó la supuesta infidelidad de Ernesto. Menos cuando se enteró de que al parecer él llevaba años con su amante”.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz asegura que su separación se dio en buenos términos / Instagram: @ernestodalessio

-¿Qué ha dicho la familia de Charito?

"¡Uy no! Está decepcionada. Lo tenían en un pedestal. Lo querían como a un hijo. Cuando se enteraron de al infidelidad no lo querían ni ver”.

-¿Y qué ha dicho Lupita, la mamá de Ernesto?

“Lupita no estuvo de acuerdo con lo que hizo su hijo. Ellaquiere mucho a Charito. Pero no veia feliz a Ernesto. Le aconsejó que no perdiera su dignidad y mejor se retirara de ahí".

-¿Sigue Ernesto con esa mujer?

“Jura y perjura que no. Pero, como dice el dicho, ‘crea fama yéchate a dormir. Para Charito ya fue muy difícil volver a confiar”.

-Se dice que Charito está con alguien más...

“Son rumores. No sé nada. Está enfocada al100% en sus hijos. Está tranquila”.

-¿Cómo has visto la relación entre Lupita y Charito?

“Entre ellas hay un cariño muy grande. Sin embargo, Charito se molestó mucho por lo que dijo Lupita en una entrevista, como haciendo ver que Ernesto era quien sufría.”, finalizó.