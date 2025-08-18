Laura Flores explotó contra Lalo Salazar por no aceptarle un departamento, aseguran: “Se puso bien intensa”

A poco más de dos meses desde la ruptura entre Lalo Salazar y Laura Flores, trasciende que, presuntamente, la actriz habría enfurecido con el periodista después de que este rechazara un departamento que le quería regalar, ¿eso provocó su ruptura? Te contamos lo que dijo Mich Rubalcava.

Laura Flores / Redes sociales

¿Por qué Lalo Salazar y Laura Flores terminaron su relación?

Hasta ahora, han surgido diversas teorías sobre el motivo de la separación entre Lalo Salazar y Laura Flores. En su momento, una fuente cercana a la ahora expareja contó para TVNotas que, supuestamente, se separaron después de que ella insistiera en casarse y él se negara.

Por otro lado, la periodista Martha Figueroa llegó a decir que una fuente le platicó que la ruptura se suscitó después de que discutieran y Laura le gritara a Lalo: “Te voy a matar”. Esta versión ha sido desmentida por ambos y la periodista pidió perdón pues su fuente no le dio información veraz.

En tanto que Laura Flores ha dejado ver que Lalo Salazar fue quien decidió separarse de ella. Si bien no dijo las razones, solo dijo que se dio después de un episodio en el que ella se sentía mal.

El periodista, con su estilo hermético, simplemente se limitó a decir que fue decisión de ambos separarse y que le desea todo lo mejor. Aunque muchos pensaron que podría haber una reconciliación, al menos hasta el momento, no ha habido señales de esto.

Laura Flores y Lalo Salazar terminan / Redes sociales

¿Laura Flores y Lalo Salazar terminaron por un departamento?

Hace poco, el periodista Mich Ruvalcaba reportó que, supuestamente, Laura Flores quiso comprarle un departamento a Lalo Salazar. Según el periodista, esta información la obtuvo de la persona que, presuntamente, le estaba vendiendo dicho inmueble a la actriz.

“No lo confirmo porque una persona me lo contó. Me dice: ‘Resulta que esta artista vive fuera de México, vive en Estados Unidos, comenzó una relación con Lalo Salazar. Resulta que ella contó la historia de no, quiero un departamento porque Lalo Salazar, supuesta y alegadamente, ya está divorciado de su mujer’”, relató.

Supuestamente, Flores le quería comprar esta propiedad a Salazar debido a que, tras su divorcio, no tenía un lugar fijo para vivir y estaba alojándose en casa de su hermano, por lo que, según dijo Rubalcava, complicaba la convivencia: “(Laura Flores decía) que era complicado. Ella, supuesta y alegadamente, decía: ‘Ya vamos a casarnos, vamos a vivir juntos, vamos a poner un depa aquí. Él le decía que no”, indicó.

Michelle Rubalcava “Entonces que ella (Laura Flores) habló a esta inmobiliaria, supuesta y alegadamente, donde trabaja la chava que a mí me contó, buscándolos porque quería comprar un departamento a nombre de él, supuesta y alegadamente”

Según la fuente de Rubalcava, Laura Flores se habría portado muy grosera durante las negociaciones, pues, presuntamente, a veces les hablaba bien y otras “se ponía bien intensa” y les gritaba: “Supuestamente, a veces les contestaba bien feo”.

¿Laura Flores sí le compró el departamento a Lalo Salazar?

De acuerdo con la fuente de Mich Rubalcava, la venta del departamento que Laura Flores le quería comprar a Lalo Salazar nunca se concretó por la ruptura de su relación.

“Estaban ya preocupados, entonces ya como que tuvieron que meter presión… Y que aquella se puso a llorar y dijo: ‘No, que ya acabó la relación. Ya me cortó’, que por eso fue el tema (de la ruptura). Él se asustó”, expresó.

Hasta el momento, Laura Flores ni Lalo Salazar han confirmado o desmentido este asunto. En tanto que los usuarios han tenido posturas diversas. Si bien algunos si creen que Laura “es muy voluble”, otros creen que la información es falsa.

