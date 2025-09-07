Conductora mexicana termina con su prometido tras 9 años juntos y planes de boda: “Estuve sin comer 7 días”

Tras comprometerse en 2023 y con planes de boda en marcha, Paola Ahumada y Óscar Calderón ‘El nene malo’, presentador de Bandamax, pusieron fin a su relación después de 9 años juntos. En un principio, ella estuvo muy mal por la ruptura, ya que se conocían desde los 8 años y vivían juntos desde hace varios años: “La primera semana sí me pegó mucho. Estuve sin comer 7 días y entré como en depresión. Esos días estuve con una amiga en su casa. A ella le tocó verme llorar y desahogarme”.

Paola Ahumada / Alejandro Isunza, IG @paola.ahumada, @vinopalaband

¿Cómo superó Paola Ahumada la ruptura con su prometido?

Buscó ayuda para salir adelante de este trago amargo: “Después fui a terapia y me dijeron que había creado un bloqueo emocional y no sentía nada. Ya conforme pasó el tiempo me sentí mucho mejor, pero los primeros días fueron los más difíciles. Ahorita me siento muy tranquila y en paz”.

Su ruptura no fue de la mejor manera: “Terminamos hace 2 meses. Tuvimos muchos roces. Ambos somos de carácter fuerte y ya era momento de finalizar la relación. Ya no nos entendíamos. No íbamos por el mismo camino y no acabaron bien las cosas”.

Presumían su amor en redes sociales, pero ya no se siguen / Alejandro Isuna, IG @paola.ahumada, @vinopalaband

¿Por qué terminó Paola Ahumada con Óscar Calderón ‘El nene malo’ después de 9 años?

Cualquier detalle desataba un conflicto entre Paola y Óscar: “Los últimos meses de este año ya todo eran problemas, discusiones y desacuerdos, por cosas tan insignificantes como la perra, agarrar agujetas del otro... Por eso era lo mejor dejarla hasta aquí y evitar llegar a problemas más grandes”.

Tras su truene, ambos se han dado su espacio: “No nos hemos buscado para nada. En el trabajo todavía nos encontramos, pero no cruzamos palabra ni nos volteamos a ver. Todo ha sido muy tranquilo y no se mete en mi trabajo. Tengo mi espacio. Llego a mi casa y es mi lugar seguro”.

La presentadora nos contó que al final de su relación tuvieron muchos pleitos.

¿Podría haber una reconciliación entre Paola Ahumada y Óscar Calderón?

No considera una reconciliación: “No, lo veo muy complicado. Por mi parte, ya se acabó. Cerré el ciclo y le deseo lo mejor. Un consejo a todas las mujeres o personas que estén en una relación y no sepan cómo salir. Más que nada, hay que hacerle caso a tu intuición. Es mejor terminar bien”.

Por ahora, está dedicada a sus proyectos profesionales: “No busco pareja ni nada. Estoy enfocada en mi trabajo. Llevamos 1 año y 6 meses en el programa Telehit Live. Ha evolucionado. En septiembre se empezará a transmitir por plataformas como Spotify, YouTube y VIX. Hay proyectos que se me están presentando”.

Reveló a quién le ha gustado más entrevistar: “Fue recién a Maldy, el que pertenecía a Plan B, junto con Chencho Corleone. Me gusta mucho el reguetón y fue ¡guau! tener a una leyenda de género urbano, entrevistarlo y conocerlo como persona”.

¿Alguien que no haya sido tan agradable? “En el programa, como tal, nunca he tenido un inconveniente con un artista, pero sí tuve una entrevista por Zoom con Lola Índigo (cantante española) y se veía como molesta. Sus respuestas eran muy cortas. La entrevista debía durar 3 minutos y a los 40 segundos yo ya quería terminar”.

Aquí la vemos en el programa Telehit Live con el cantante Maldy, a quien le dio mucho gusto entrevistar. / Alejandro Isuna, IG @paola.ahumada, @vinopalaband

¿Quién es Paola Ahumada?

Es originaria de Cuernavaca, Morelos.

Estudió Actuación y también Ciencias de la Comunicación.

En 2021 trabajó en radio, en Mundo 96.5 (ahora Los 40 Cuernavaca).

Como actriz participó en Distrito Comedia y La Cantina del Tunco.

Actualmente es conductora de Telehit Live (foto, en entrevista con el youtuber Federico Vigevani).

Paola Ahumada / Facebook

¿Quién es Óscar Calderón?

Nació en Cuernavaca, Morelos.

Estudió Ciencias de la Comunicación.

Es cantante de música regional mexicana.

Es locutor del programa El show de La Mejor en La Mejor FM 97.7.

Conductor de Vivo pa’ la banda, del canal de televisión Bandamax (foto, al lado de su compañero Luis Martínez ‘El Gallo’).

Óscar Calderón / Facebook

