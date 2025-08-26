Exhiben a Christian Nodal dedicando la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar; ¿De cuál se trata?

Recientemente, internautas en redes sociales han hallado una nueva polémica de Christian Nodal, misma que también incluye a sus exparejas; Belinda y Cazzu, así como su actual esposa, Ángela Aguilar. En distintas plataformas digitales, han difundido información en torno al cantante donde exhiben un patrón continuo de comportamiento en sus relaciones. ¡Dedica la misma canción! ¿De qué se trata exactamente?

¿Christian Nodal le dedicó la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar?

La canción “Eso y más”, una de las composiciones más icónicas del fallecido cantante Joan Sebastian, ha sido utilizada por Christian Nodal como una especie de carta de amor para sus parejas en distintos momentos de su vida.

El primer registro público de esta dedicatoria fue a Belinda, durante su intensa y mediática relación que duró de agosto de 2020 a febrero de 2022. En el video que aún circula en redes, se ve al intérprete dedicándole el tema a su entonces pareja durante una fiesta. La escena fue ampliamente compartida como una muestra del profundo afecto entre ambos.

Tiempo después, ya con Cazzu, el romance floreció en un tono más reservado. En uno de sus conciertos, Christian Nodal dedicó nuevamente “Eso y más”, esta vez acompañando la dedicatoria con palabras de agradecimiento y amor hacia la rapera argentina, quien, según él mismo confesó, lo ayudó a sanar emocionalmente tras su ruptura con Belinda.

Y más recientemente, el ciclo se repite. Durante una interpretación compartida con Ángela Aguilar, con quien hoy está casado, Nodal vuelve a cantar “Eso y más”. El video fue subido por la misma pareja, quizás sin imaginar que resurgiría el recuerdo de sus anteriores dedicatorias.

Tal vez te interese: Yeri MUA opina sobre Christian Nodal y su entrevista ¿defiende a Ángela Aguilar?: “Dijo puras mama...”

Belinda, Ángela Aguilar y Cazzu / Instagram

¿Qué dice la canción “Eso y más”, utilizada por Christian Nodal para sus exnovias y esposa?

El gesto de Christian Nodal de repetir la misma canción para tres parejas distintas no pasó desapercibido. En TikTok e Instagram, rápidamente aparecieron recopilaciones y comparativas de los tres momentos, y los comentarios no se hicieron esperar.

¿Qué dice la canción exactamente? Esta es la letra de Eso y más:

Me contaron de Romeo y Julieta

Y pensé: ¡Qué hermoso cuento!

Y ahora resulta que es más grande

Que es más bello esto

Esto que por ti yo siento

Cruzaré los montes, los ríos, los valles

Por irte a encontrar

Salvaría tormentas, ciclones, dragones

Sin exagerar

Por poder mirarme en tus ojos bonitos

Y vivir la gloria de estar a tu lado

Porque en mí ya siento que te necesito

Que me he enamorado

Por poder mirarme en tus ojos bonitos

Y vivir la gloria de estar a tu lado

Porque en mí ya siento que te necesito

Eso y más haré

Por asegurar la sonrisa de tu alma

Buscando equidad

Yo podría empeñar lo más caro que tengo

Que es mi libertad

Y sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo

Sería tu juguete por mi voluntad

Y si un día glorioso en tus brazos acabo

¡Qué felicidad!

Algunos usuarios calificaron la acción como “poco original” y “falta de sensibilidad”, argumentando que una dedicatoria tan personal debería mantenerse exclusiva para una persona. Otros defendieron a Nodal, asegurando que se trata simplemente de su canción favorita, y que no hay razón para satanizar su uso repetido.

Mira: Nodal es captado ignorando a Ángela Aguilar después de la polémica entrevista, ¿Problemas en el matrimonio?

Christian Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal le puso el cuerno a Cazzu con Ángela Aguilar?

Un video compartido por la tiktoker Dayane Crisel volvió a viralizarse en 2025. En él, se ve a Christian Nodal y Ángela Aguilar caminando abrazados durante un concierto en Ciudad Juárez en 2024. Ángela vestía una sudadera negra con capucha y lentes azules, atuendo ya visto en entrevistas anteriores.

Aunque intentaban pasar desapercibidos, su cercanía generó especulaciones, ya que algunos aseguran que el video fue grabado el 3 de mayo, cuando Nodal aún no anunciaba su ruptura con Cazzu y que era una tremenda prueba de infidelidad, pero el chisme de redes no es real. El video en el que se les vio juntos en Ciudad Juárez a Ángela y Nodal fue el 31 de mayo, ¡ya hasta se habían casado en Roma!

El cantante afirmó en dicha entrevista que su primer beso con Ángela fue el 14 de mayo, ya separado de Cazzu. Aunque su relación con Ángela aún no era pública, la cercanía entre las fechas levantó sospechas de infidelidad, teoría que Nodal ha negado en reiteradas ocasiones. La polémica sigue alimentando debates en redes sociales.

Lee: Entrevista de Pati Chapoy con Ángela Aguilar ¿destapa infidelidad de Christian Nodal a Cazzu? Esto dijo