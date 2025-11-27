Mía Rubín: tras anunciar la llegada de integrante a su familia, ¿se casa con Tarik Othón, su novio?

Recientemente, Mía Rubín sorprendió al revelar que su familia creció junto a su novio Tarik Othón. La joven compartió con los medios la gran noticia de que ambos dieron la bienvenida a un nuevo integrante a su familia, quien que se ha robado el corazón de todos en casa.

Además, Mía confesó en el programa “Montse & Joe” que su relación con su novio Tarik está más fuerte que nunca. Incluso reveló que no descarta la idea de llegar al altar, pues se ve con él en un futuro.

Mía Rubín y Erik Rubín

Mía Rubín anuncia un nuevo integrante en su familia junto a Tarik Othón

Fue durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025 en un encuentro con la prensa, Mía Rubín y su novio Tarik Othón hicieron una pausa entre cámaras y micrófonos para hablar de cómo va su relación.

Tarik Othón contó a la prensa el tiempo que llevan juntos y cómo ha evolucionado su historia. “Ya vamos por tres años de conocernos, en enero. De aniversario, ya cumplimos dos en mayo”, compartió.

Eso no es todo, Mía Rubín, por su parte, sumó un detalle que sorprendió a los reporteros presentes y que revela cómo la relación sigue creciendo en lo cotidiano. ¡La familia creció! Esto dijo la hija de Erik Rubín.

“Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo”, dijo emocionada.

Mía Rubín se fue de viaje con su novio Tarik Othon, quien fue atropellado durante sus vacaciones en Argentina. / Instagram: @miarubinlega

¿Mía Rubín se casará con su novio Tarik Othón

A pesar de su corta edad y de que Tarik Othón es el único novio que ha tenido, Mía Rubín sorprendió al confesar, en entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, que sí se visualiza casándose en algún momento con él.

“Yo creo que sí, pero todavía no”, respondió cuando le preguntaron si le gustaría llegar al altar.

Ante esto, Yolanda Andrade reaccionó con sorpresa: “Pero solo has tenido un novio”.

Mía tomó con humor los comentarios y aclaró que no tiene prisa:

“Pero sí está bien, no tengo prisa de casarme, aunque los medios ya me embarazaron, ya me casaron, pero estamos muy felices todos, tengo suerte de que mi familia lo aprueba y lo quiere mucho. Es lo más importante”. Mía Rubín

La joven artista también contó cómo llevan la relación a distancia, pues Tarik vive en Querétaro: “Nos vemos seguido, él viene un fin a verme y yo voy el siguiente a verlo.”

Por su parte, Tarik no se quedó atrás y expresó el cariño que siente hacia la familia Rubín: “Mi papá me lo presentó Montse, mi papá lo quiere mucho y mi mamá también y yo más.”

Finalmente, Mía recordó el romántico momento en el que Tarik le pidió ser su novia, señalando que él es muy detallista:

“Me dice ‘oye, todos están arriba, vamos arriba’ y me sorprendió con mariachi, con ‘Hermoso cariño’, el letrero de ‘¿Quieres ser mi novia?’ y los fuegos artificiales”.

¿Quién es Tarik Othón, el novio de Mía Rubín?

Tarik Othón, novio de Mía Rubín, es un joven rejoneador originario de Querétaro, cuya carrera en la tauromaquia comenzó a temprana edad.

Inspirado por figuras como Diego Ventura, debutó profesionalmente en 2020 y ha sido considerado una de las promesas del rejoneo en México.

Además de su pasión por los toros, Tarik también comparte en redes sociales su vida personal, donde frecuentemente aparece al lado de Mía Rubín.

Según Mía Rubín, fue su padre Erik Rubín, quien los presentó. Su relación ha sido bien recibida por los seguidores de ambos, quienes celebran su conexión y complicidad.

