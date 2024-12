Erik Rubín habla del fallecimiento de su madre; con voz entrecortada, reveló su última voluntad

Erick Rubín, exintegrante de la agrupación ‘Timbiriche’, reapareció ante el ojo público luego del lamentable fallecimiento de su madre, Myra Milanszenko, a los 73 años, tras ser hospitalizada y estar en terapia intensiva.

El pasado 25 de noviembre, el cantante anunció la lamentable pérdida de su mamá con diversas fotografías de ellos dos y una esquela a través de sus redes sociales.

Mamá de Erik Rubín falleció / IG: @erikrubinoficial

La señora fue intervenida en un nosocomio semanas atrás. Le retiraron un tumor en el pulmón que afectó gravemente su salud. Estuvo intubada y en terapia intensiva. Incluso, pidieron donadores de sangre para mejorar su condición.

“Cuando despierto en la quietud de la mañana, eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto”, escribió Erik.

Erik Rubín mensaje de despedida a su mamá / IG: @erikrubinoficial

Te puede interesar: Erik Rubín: su madre fallece a un mes de haber sido hospitalizada; la despiden con emotivo mensaje

¿Qué dijo Erik Rubín de su mamá, Myra Milanszenko?

Luego de unos días de estar ausente de los reflectores, Rubín dedicó unas emotivas palabras. El famoso recordó a Myra como una mujer “alegre” y “amorosa”.

En medio de un encuentro con la prensa, Erik, con la voz entrecortada, compartió que ha sido un proceso difícil. Sin embargo, ha recibido el apoyo de toda su familia.

“Proceso difícil, un trabajo de aceptación. Myra era una gran persona, que da su legado. Una persona muy alegre, muy intensa para vivir y nada, nuestro trabajo ha sido recordarla como ella quería: feliz, intensa, alegre. He contado con el apoyo de la familia (…) Ella tuvo una vida increíble y hay que quedarnos con eso. Todo lo que soy es gracias a ella, una persona muy amorosa, qué te puedo decir de mi madre”, dijo el cantante.

Erik Rubín habla de su madre, Myra / IG: @erikrubinoficial

No te pierdas: Raúl Araiza comete grave error al felicitar a Erik Rubín por la muerte de su madre: ¿fueron los nervios?

¿Cuál fue la última voluntad de Myra, mamá de Erik Rubín?

Eso no es todo, el intérprete de ‘Princesa tibetana’ también habló con respecto a la última voluntad de su madre. Compartió con los reporteros que el fin de año viajarán a la playa con las cenizas de Myra, tal como ella lo pidió.

Finalmente, Erik Rubín reiteró el gran apoyo que le han dado sus hijas, así como su ex, en este duelo por la pérdida de su progenitora.

Mira: Se cumple, otra vez, la ‘Regla de 3': mueren tres famosos en la última semana de noviembre

“Como siempre han estado en todo las niñas... Toda la familia ahí apoyando, estando presente con mucho amor. Momento complicado, pero… ley de la vida, es algo que tarde o temprano todos tendremos que afrontar (…) Una persona muy entregada”, concluyó.



Así lo dijo Erik Rubín: