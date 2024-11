Erik Rubín: su madre fallece a un mes de haber sido hospitalizada; la despiden con emotivo mensaje

Hace unos momentos, Erik Rubín anunció el sensible fallecimiento de su madre, Myra Milanszenko, a los 73 años, quien hace un poco más de un mes fue hospitalizada y se encontraba en terapia intensiva.

A través de Instagram, el exintegrante de ‘Timbiriche’ compartió algunas fotografías de su madre, así como una esquela en la que da a conocer el hecho.

Su publicación fue acompañada por un poema de Mary Elizabeth Frye titulado ‘Do not stand at my grave and weep’ (No te quedes en mi tumba llorando).

“Cuando despierto en la quietud de la mañana, eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto”, señala parte de esta poesía.

Si bien aún se desconocen las causas del lamentable deceso, algunos creen que podría estar relacionado con el tumor que se le diagnosticó y por el cual fue hospitalizada a mediados de octubre.

Erik Rubín mensaje de despedida a su mamá / IG: @erikrubinoficial

Checa: Hospitalizan a mamá de Erik Rubín; está intubada y en terapia intensiva

Mamá de Erik Rubín hospitalizada por un tumor

A principios de octubre, Erik Rubín sorprendió a todos al solicitar donadores de sangre tipo A+ para su mamá. Si bien en ese momento no ofreció más detalles, días después una conductora de ‘Hoy’ señaló que la madre de Er fue trasladada al Instituto Cardiovascular de Puebla para una extracción de pulmón, pues le habían detectado un tumor.

En aquel entonces, la presentadora afirmó que la intervención había salido muy bien y Myra se estaba recuperando favorablemente.

“Lo de Myra fue un sustito, pero gracias a Dios todo salió bien, tuvo una cirugía de pulmón, en muy pocos días supimos que tenía un tumor, le extirparon el pulmón completo, pero la verdad es que ha respondido muy bien, está en muy buenas manos, principalmente en las manos de Dios” Conductora de ‘Hoy’

No te pierdas: ¿Erik Rubín busca el amor en app de citas? Así responde el cantante

La mamá de Erik Rubín estuvo en terapia intensiva

En la emisión del pasado 11 de octubre del programa ‘Hoy’, se informó que la operación de la madre de Erik Rubín había sido muy delicada, ya que el tumor que se encontraba en su pulmón era demasiado grande. Por esa razón, estaba intubada en el área de terapia intensiva.

“Esperaban que despertara como en dos días, pero ya desde hoy estaba intubada, pero tratando de comunicarse, la verdad estoy muy orgullosa de ella y estoy segura de que le va a ir muy bien”, indicó una conductora de ‘Hoy’.

Desde ese momento, Erik Rubín no emitió ningún comentario sobre la salud de su madre, Sin embargo, se supo que familiares y amigos del artista lo apoyaron en todo momento.

Erik Rubín y su mamá / IG: @erikrubinoficial

Internautas y famosos se solidarizan con Erik Rubín, tras muerte de su madre

Tras el anuncio del fallecimiento de Myra Milanszenko, los internautas, incluyendo famosos como Guaynaa y Vicente Fernández Jr., llenaron el post de Erik Rubín de mensajes lamentando el suceso y deseándole todo lo mejor a la familia del artista para una pronta resignación.

Algunos comentarios que se podían leer son:

“Abrazo fuerte, Erik querido. No hay palabras. Todo nuestro cariño para ti y los tuyos”

“Lo siento mucho y te abrazo fuerte amigo”

“Lo siento muchísimo, no tengo palabras ni tendré. El único aliado en este momento es el tiempo”

“Mi Erik, hermanito mío, te abrazo con todas mis fuerzas amorosas. Lo siento muchísimo”

“La vamos a extrañar mucho, besos al cielo hermano”

“Todo estará bien”

Mira: ¡Erik Rubín y Paulina Rubio se reencuentran!